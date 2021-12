Vant VM igjen: Valget foreldrene tok for 23 år siden, kan ha endret alt

DUBAI (Aftenposten): Magnus Carlsen har vunnet sin femte VM-tittel. De som trente ham, avviser én kjent myte om verdensmesteren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

JAN NEPOMNJASJTSJIJ-MAGNUS CARLSEN 0–1 (3,5–7,5)

Det var dagen Jan Nepomnjasjtsjij skulle slå tilbake. Men han kom ingen vei mot Magnus Carlsen.

Da sjansen bød seg, hugget nordmannen til som en ørkenkobra.

Carlsen vant partiet, han vant VM. Han gjorde det Magnus Carlsen alltid gjør.

Fra dag 1 her i Dubai har Carlsen utstrålt selvtillit og trygghet, fra ankomsten på ettermiddagen til han forlater pressekonferansen i kveldsmørket.

I VM-boblen er Magnus Carlsen kongen.

Han virker som skapt for verdensdominansen, som nå har vart i over ti år. Men at nettopp han ble verdensmester, handler også om rene og skjære tilfeldigheter. Det mener hvert fall Carlsen.

For en beslutning foreldrene tok for 23 år siden, kan ha endret alt.