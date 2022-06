Svensk kommen­tator om Ruud & co. i verdens­toppen: – Det gjør vondt

OSLO/STOCKHOLM (VG) Casper Ruud er i finalen i French Open. Vintersportsnasjonen Norge er snudd på hodet de siste fem årene.

NORSKE SOMMERSTJERNER: Fra øverst til venstre med klokken: Karsten Warholm, Viktor Hovland, Erling Braut Haaland, Casper Ruud og Jakob Ingebrigtsen.

Nå jubler vi for norske topper i verdensidretter som friidrett, golf, fotball og tennis.

– Det er helt fantastisk at vi nå har så mange norske som hevder seg i verdenstoppen i store sommeridretter samtidig, sier Warholm-trener Leif Olav Alnes til VG.

De siste fem årene, etter Karsten Warholms VM-gull i 2017, har fem mann plutselig kommet opp på ypperste nivå i sommerlige verdensidretter:

Casper Ruud (23) spiller søndag (23) spiller søndag finale i French Open . Han har gjort vanvittige byks på verdensrankingen, som er så viktig i tennis. Søndag spiller han for første gang finale i en Grand Slam-turnering. Han har tidligere aldri kommet lenger enn til 4. runde i disse største turneringene.

Karsten Warholm (26) (26) sesongdebuterer i Marokko søndag . Han kopierte VM-gullet i 2019. Deretter ble han OL-mester og satte en tilsynelatende umenneskelig verdensrekord i 2021 – slik at han ble kåret til årets beste i friidrett, uansett øvelse.

KLASSIKER: Karsten Warholm etter at VM-gullet var sikret i 2017.

Jakob Ingebrigtsen (21) har allerede løpt fort i 2022. Han tok EM-gull som 17-åring i 2018 og fulgte opp i 2021 opp med OL-gull på kongedistansen 1500 meter etter å ha slått Timothy Cheruiyot for første gang – 3.28,32. Har verdensrekorden på 1500 meter innendørs.

Erling Braut Haaland (21) spiller søndag mot Sverige. Han er en av verdens mest attraktive fotballspillere og skal fra neste sesong spille for det engelske mesterlaget Manchester City. Første tenåring til å score i fem Champions League-kamper på rad. Toppscorer i Champions League 2020/2021.

Viktor Hovland (24) spiller i helgen PGA-turneringen Han har seks seirer som profesjonell golfspiller. Har vært nummer tre i verden og var i mars nær ved å ta steget opp som verdensener. Foreløpig 12. plass (US Open 2019 og British Open 2021) som beste plassering i de såkalte majorturneringene (tilsvarende Grand Slam i tennis).

VERDENSSTJERNE: Erling Braut Haaland.

Noen år før det banet også andre fremtredende utøvere i store «ikke vinter»-idretter:

Magnus Carlsen da han i 2010 ble verdensener i sjakk – og tre år senere verdensmester. Den tittelen har han forsvart fire ganger.

Alexander Dale Oen ble verdensmester på prestisjeøvelsen 100 meter bryst i svømming i 2011. Et snaut år senere døde han under en treningsleir i USA, bare 26 år gammel.

Ada Hegerberg vant Champions League første gang med Lyon i 2016. Hun fulgte opp med å bli kåret både til Europas og etter hvert verdens beste kvinnelige fotballspiller. Også Caroline Graham Hansen er på øverste nivå, men helt nytt er det ikke med norske kvinner som dominerer verdensfotballen: Hege Riise ble kåret til mesterskapets beste spiller da Norge vant VM i 1995.

Martin Ødegaard banet også vei, da han ble hentet av Real Madrid som 16-åring og denne våren har han vært kaptein i Arsenal. Lørdag ble han spurt om den norske bølgen av nye norske ess – og med Casper Ruud i finale samme dag som Norge spiller mot Sverige i fotball:

– Det er inspirerende for oss, en ung nordmann på en så stor scene som gjør det han gjør.

– Veldig dedikerte

På spørsmål fra VG om «hva er det med dere – den nye generasjonen» – svarer Ødegaard:

– Jeg vet ikke ... spesielt når det er så mange på samme alderen som markerer seg i ulike idretter. Hva det skyldes, vet jeg ikke, men jeg føler at mange av dem som kommer opp nå, har noe spesielt ved seg. De er veldig proffe og gir mye av livet sitt til sporten og er veldig dedikerte. Da er det større sjanse for å lykkes. Det har noe med det mentale og innstillingen å gjøre, den profesjonaliteten som mange som kommer opp, har.

Landslagssjef Ståle Solbakken mener at de er en del av samfunnsutviklingen.

– Den individualiserte tankegangen, du har mange flere tilbakemeldinger. Det er ikke bare treneren, men agenter, andre trenere, sosiale medier ... Det preger denne generasjonen annerledes enn tidligere. Det er null egoisme, alle ofrer seg for hverandre. I det ligger det et grunnlag for å komme videre og nærme seg for eksempel Sverige.

– Salt i såret

Kristoffer Bergström er nettopp svensk, kommentator i Aftonbladet – og mannen VG kontakter for å høre mer om hvordan det føles i et land som har hatt verdensstjerner i tennis, golf og andre verdensidretter:

– Så du skal strø salt i såret nå før French Open-finalen ...

– Vel ...

– Det gjør vondt. Jeg skal ikke late som noe annet. Og det er ikke et lite nålestikk, men mer som et gnagsår etter 200 meter av Tromsøs maraton – det smerter bare mer hele tiden. Hvor faen kom han fra? Hvorfor kan han ikke holde på med kombinert på ski, sånn at vi slipper å bry oss, sier Bergström om Casper Ruud.

– Fortsetter dere på samme måte kommer dere innen to år å ha startet et møbelvarehus som er så billig og elegant at det driver IKEA til konkurs.

– Tenk stort!

Leif Olav Alnes er på plass i Marokko, der Karsten Warholm altså starter sesongen søndag.

– Jeg håper at det motiverer barn og unge til å drømme stort og reflektere over Henry Ford sitt berømte sitat: «Whether you think you can, or think you can't – you're right!», melder Alnes til VG.

PS: Dennis Hauger er på god vei til å bli neste nordmann på listen – som en av de beste i Formel 2, steget før Formel 1. Ingen nordmann har noen gang kjørt VM i Formel 1.