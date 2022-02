Nå kan gullrekorden ryke: Norge mot tidenes beste OL

Jørgen Graabak, skiskytterlaget og skøyteguttas OL-gull gjorde 15. februar til Norges nest beste dag i vinter-OL. Nå kan gullrekorden fra Pyeongchang ryke.

GULLREKKE: Gullene har kommet på rekke og rad for de norske utøverne, og nå kan det bli en historisk gullfangst.

Kombinerthelten spurtet inn til det 12. norske OL-gullet i Beijing-lekene. Bare to ganger har Norge tatt flere gull. I Salt Lake City-OL for 20 år siden endte Norge på 13 gull.

Den rekorden ble slått i Pyeongchang for fire år siden. Med 14 gull og til sammen 39 medaljer er OL i Sør-Korea det aller beste for Norge siden skikongen Thorleif Haug tok nasjonens aller første OL-triumf for 98 år siden.

Fem dager før konkurranseslutt er Beijing-OL allerede Norges tredje beste rangert etter flest gull. Årets OL-innsats er allerede den nest beste – sammen med Sotsji og Lillehammer – i antall medaljer for Norge.

Med 14 gull i 2018, tangerte også Norge rekorden for flest gull i samme utgave av vinter-OL. Canada klarte også 14 gull (7 sølv og 5 bronse) i 2010, og Norge har dermed muligheten til å bli første nasjon som klarer mer enn 14 gull i løpet av et vinter-OL om det går veien i siste del av mesterskapet.

Fakta Tidenes beste norske medaljefangst i vinter-OL: 1. Pyeongchang 2018: 14 gull – 14 sølv – 11 bronse. 2. Salt Lake City 2002: 13 gull – 5 sølv – 7 bronse. 3. Beijing 2022: 12 gull – 7 sølv – 7 bronse. 4. Sotsji 2014: 11 gull – 5 sølv – 10 bronse. 5. Lillehammer 1994: 10 gull – 11 sølv – 5 bronse. Les mer

Onsdag kommer det en rekke nye medaljesjanser for de norske utøverne, og Birk Ruud (slopestyle), Johannes Høsflot Klæbo (lagsprint) og Marte Olsbu Røiseland (stafett) er blant utøverne som kan sikre seg enda et gull i årets OL.

TRE GULL: Marte Olsbu Røiseland seiler opp som OL-dronning.

Skiskytterne har bidratt klart mest til den norske medaljefesten i Kina med sine fem gull og til sammen 10 medaljer.

Roger Grubben er skiskytterekspert for Discovery under OL. I tillegg har han i en årrekke vært trener for Olsbu Røiseland. Han mener skiskytternes suksessoppskrift først og fremst bunner i at de har funnet et godt høydeopplegg inn mot mesterskapet, samtidig som at de er flinke til å legge til rette for individuelle opplegg for utøverne.

– I første rekke koker dette ned til utøvernes prestasjoner. Men de har et trygt og godt opplegg i bunn, som har vært systematisk inn mot mesterskap. De har også klart å holde seg friske de siste årene, noe som er godt gjort. Summen gjør at alle kommer godt inn i dette OL-et, sier Grubben til VG.

Grubben tror de norske skiskytterne, som har stått for det aller meste av Beijing-suksessen, tar flere medaljer den siste uken.

– I morgen (onsdag) er vi outsidere på stafetten, men vi så i dag at alt kan skje. På fellesstarten har vi både Marte og Tiril som naturlige medaljekandidater, mens på herresiden kan alle ta medaljer, såfremt Sturla Holm Lægreid virkelig får orden på ting. Han kan dette, så jeg tror dagens gull vil gi han den nødvendige godfølelsen han trenger, sier Grubben.

Tora Berger var den første norske kvinnen som tok OL-gull i skiskyting da hun vant normaldistansen i 2010, og gleder seg over medaljefangsten i årets OL.

– Det er artig at det er skiskytterne som drar litt av medaljelasset, men så lenge Norge gjør det bra, er jeg fornøyd. Jeg tror Norge har store muligheter til å ta nok medaljer, sier Berger til VG.

OL-VINNER: Tora Berger vant normaldistansen i 2010, og var også med på det norske laget som vant miksstafetten fire år senere.

Når det kommer til skiskytterne mener hun at både onsdagens kvinnestafett og fellesstarten for begge kjønn kan være med å plusse på statistikken.

– Marte har vist at hun er storfavoritt inn mot fellesstarten. Men jeg tror også Tiril har gode medaljemuligheter. På herresiden er det mange som kan hevde seg. Når det kommer til stafetten har jeg tro på medalje, der også, sier Berger.

Sammenlignet med skiskyting, står langrenn notert med «bare» fem medaljer på 20 muligheter for pallplasser i de åtte første øvelsene. Tidligere landslagssjef for langrenn, Åge Skinstad, mener utsiktene for større fangst den siste uken er god.

– Tre gull så langt er ikke så ille som mange skal ha det til. Dette kan ende med seks gull. Vi må huske at vi aldri har tatt flere enn syv langrennsgull. Da jeg var sjef i 2010 og 2014 endte vi på fem. Da ble vi den klart beste langrennsnasjonen, sier Skinstad til VG.

Skinstad mener det er flere faktorer som spiller inn til hvorfor det går mot et rekordsterkt OL. Han lar seg spesielt imponere over bredden i prestasjonene vi har fått sett i Beijing.

– Jeg tenker at det først og fremst handler om godt arbeid igjennom mange år. Nå ser man også at det presteres på mange arenaer, og også blant begge kjønn. Det er utrolig viktig. Men den største faktoren til suksessen er at de har klart å bruke den tverrfaglige kompetansen de har på Olympiatoppen, både sommer og vinter, sier den tidligere langrennssjefen.

Norsk kombinert feiret sitt første OL-gull på åtte år da Graabak sprintet inn til seier foran Jens Lurås Oftebro. Med dobbeltseieren har Norge tatt halvparten av medaljene i kombinert før en ny gullsjanse kommer i lagkonkurransen torsdag.

Skiskytterne skal fredag og lørdag ut i fellesstart for begge kjønn, mens de avsluttende langrennsdistansene også må ses på som muligheter for å utvide den norske gullbeholdningen. Langrennsgutta har trøblet i distanserennene så langt, men Therese Johaug er uansett favoritt til å ta sitt tredje OL-gull da det hele avsluttes med kvinnenes 30 km på søndag.

Enn så lenge står 15. februar med gullskrift i norsk OL-historie. Tirsdag ble det tre gull og to sølv. Kun én gang tidligere har det blitt større medaljefangst – også det på datoen 15. februar. For fire år siden ble det nemlig også tre gull og to sølv, men også én bronsemedalje.

Fakta Beste norske medaljedager i et OL: 15. februar 2018 i Pyeongchang: 3–2–1. 15. februar 2022 i Beijing: 3–2–0. 13. februar 1992 i Albertville: 3–1–1. 18. februar 1952 i Oslo: 3–0–2. Les mer