Med i medaljekampen foran VM-finalen

Peder Kongshaug (20) og Ragne Wiklund (21) er med i medaljekampen sammenlagt i allround-VM hvis de også slår til med toppløp på 1500 meter søndag.

MEDALJEKAMP-KLAR: Ragne Wiklund (21) ligger på 5. plass i allround-VM etter å ha satt personlig rekord på 500 meter og blitt nummer tre på 3000-meteren (bildet) lørdag. Søndag avgjøres sammenlagtmesterskapet med 1500- og 5000-meter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Jeg ble heiet gjennom hver sving. Jeg er i alle fall med i kampen. Det er veldig gøy foran dagen i morgen (søndag). Jeg håper jeg kan levere på samme plan som i dag. Gjør jeg det, skal det bli bra, sier Ragne Wiklund i et intervju med rettighetshaver Viaplay.

Hun vant VM-gull på 1500 meter for ett år siden.

Allround- og sammenlagtmesterskapet avgjøres med 1500- og 5000-meter for kvinnene i Vikingskipet søndag. Ragne Wiklund innehar 5. plass sammenlagt. Peder Kongshaug (20) er på 3. plass sammenlagt foran herrenes 1500 meter og 10.000 meter. Sander Eitrem (20) ligger på 5. plass, Kristian Ulekleiv (25) på 7. plass. Det er åtte løpere som etter søndagens 1500 meter får muligheten til å gå den avsluttende distansen - 5000 meter for kvinnene og 10.000 meter for herrene.

UKRAINA-STØTTE: Peder Kongshaug - med armbånd i gult og blått - gikk en solid 500-meter (bildet) og inn til foreløpig ledelse (6.24,74) på 5000 meter. Søndag vil 1500-meteren avgjøre om han får gå mesterskapets avsluttende 10.000-meter.

Håvard Lorentzen (29) vant bronsemedaljen sammenlagt i sprint-VM fredag på Hamar, to uker etter at han vant OL-bronsemedaljen på 1000 meter - hans tredje OL-medalje etter gull- og sølvmedaljene i Pyeongchang-OL for fire år siden.

Lørdag fulgte Ragne Wiklund (21) opp på nær glimrende vis. Hun lyktes ikke med å ta seg opp på pallen i Beijing, men viste seg fra sin aller beste side fra start i allround-VM i Vikingskipet. Hun satte personlig rekord på 500 meter, før hun senket parmotstander - og distansens OL-sølvvinner - Francesca Lollobrigida fra Italia på 3000 meter.

Med 4.01,16 endte Ragne Wiklund på 3. plass, bak sammenlagtfavoritt Irene Schouten (banerekord 3.58,00) og hennes landsmanninne Antoinette de Jong 4.00,90). Foran allround-VMs avsluttende 1500 meter og 5000 meter søndag har hun ledende Miho Takagi fra Japan, to ganger Nederland, og japanske Nana Takagi foran seg sammenlagt.

– Det var så gøy. Jeg er veldig, veldig fornøyd med at jeg klarte å gå ned rundetidene, uttaler Ragne Wiklund i et intervju med Viaplay etter 3000-meteren.

Sofie Karoline Haugen innehar 15. plass sammenlagt (18 startende) etter to distanser.

Norsk skøytesports nye gullgutt, Peder Kongshaug, var 15/100 fra å ta bronsemedaljen på 1500 meter i Beijing-OL og gikk foran da Norge forsvarte sitt OL-gull på lagtempo.

På 5000-meteren i Vikingskipet lørdag ettermiddag viste 20-åringen igjen at han er moden for store oppgaver.

– Det er ikke veldig mange løpene Peder (Kongshaug) har gått som er raskere enn det han har gått i dag, kommenterte Viaplay-kommentator Ida Njåtun etter at han gikk inn til 6.24,74.

Det ga ham fra tredje par en foreløpig ledelse på distansen.

– Jeg tror det er det beste jeg kunne gjøre i dag. Jeg ga alt. Det er lettere å gi alt med så mye jubel fra tribunen, uttalte Peder Kongshaug i et intervju med Viaplay etter halvmilløpet - og etter å ha sett bunnen i en bøtte som ble satt frem foran ham.

– Man glemmer litt at man har det vondt. Men jeg ble kvalm da jeg satte meg ned, kunne Stavanger-gutten røpe.

Kristian Ulekleiv satte personlig rekord med 6.28,38. Det var imidlertid også før de beste 5000-meterløperne - og sammenlagtfavorittene - skulle gå distanse nummer to.

Norges nye milsluker Sander Eitrem (20) åpnet fryktløst, men «fikk det» mot slutten av 5000-meterløpet. Han slo Kongshaug med 2/100 (6.24,72), men ble nær selvsagt satt på plass av Patrick Roest i påfølgende par.

– Jeg gikk ut for hardt, dessverre. Det var helt dødt mot slutten. Men jeg synes det var verdt å prøve, sier Sander Eitrem.

Roest, som tok OL-sølvmedaljen på distansen bak Nils van der Poel, slet mot slutten, kjempet seg inn til 6.15,99.

Svensken straffet den tiden umiddelbart. Han vant OL-gull på 6.08,84. I OL-arenaen på Hamar satte han i sedvanlig stil inn en gedigen spurt og dro til med 6.12,45 (siste runde 29,1) - tre og et halvt sekund foran Roest.

Dermed er gullkampen for herrene åpen foran 1500- og 10.000-meteren søndag, fordel van der Poel - selv om Roest har 1,61 å gå på sammenlagt ned til svensken på 2. plass.

PS! Lørdag kveld ble det også gått lagsprint. Det ble norsk VM-gull til herrene, mens kvinnene gikk inn til bronse.