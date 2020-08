Bratseth snakket med Hareide om RBK-jobben i fjor høst

Han er legende i norsk fotball, sitter i RBK-styret og var sportsdirektør i en årrekke. Rune Bratseth gjester Rasmus&Saga.

En legende. En øststerdøl. En på skype. Rune Bratseth gjester Rasmus&Saga. Foto: Espen Bakken

Det mye omtalte «uspiselig-intervjuet» fra 2003.

Bratseths kontakt med Hareide før han bestemte seg for å bli Rosenborg-trener igjen.

Horneland-perioden, hvor Bratseth var én av tre sportslige alibier i RBK-styret da Horneland ble ansatt.

Dette er noen av temaene i denne ukes Rasmus&Saga, hvor den tidligere forsvarskjempen er åpen på at han snakket med Hareide allerede i fjor høst om jobben.

Nye spillere

I løpet av en time med Bratseth snakker vi også om nye spillere. Hva er Hareides ønsker? Hva snakkes det om på ryktebørsen? Og hva tenker Bratseth - som ser veldig mye tysk fotball - om Ciljans inntreden?

Den tidligere landslagskapteinen er også ekspert for Viasat, og følger Mesterligaen tett. Hva skal til for at RBK nærmer seg det nivået?

Og hvor er det største forskjellene?

