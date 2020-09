Stavanger yppet seg i noen minutter. Så ble Nærbø noen nummer for store i lokaloppgjøret.

Nærbøs Ole Nærland er gjennom og scorer mål i cupoppgjøret mot SIF. I bakgrunnen SIF-spillerne Trond Ulsund Hodne, til venstre, Ludwig Engström og Sindre Alm Bru. Foto: Svein Hagen

SIFs trener, Jan Ottosen, er også trener for lag på Nærbø. Han er klar på at Nærbø-spillerne ville fått det tøft framover om de hadde gått på et tap mot SIF.