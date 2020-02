Zuccarellos trener fikk sparken

Bruce Boudreau fikk fredag sparken som hovedtrener i Mats Zuccarellos NHL-klubb Minnesota Wild.

Bruce Boudreau fikk fredag sparken som trener for NHL-laget Minnesota Wild, som er Mats Zuccarellos klubb. Foto: Foto: Gene J. Puskar, AP / NTB scanpix

Det meldte klubben selv på Twitter.

Ifølge klubbens nettsted overtar Dean Evason midlertidig ansvaret som hovedtrener. Han har vært Boudreaus assistent siden sommeren 2018.

– Jeg vil takke Bruce for hans harde arbeid for klubben og ønsker ham og familien lykke til i framtiden, sa sportsdirektør Bill Guerin i en uttalelse.

Boudreau var i sin fjerde sesong som Wild-trener. Han tok laget til sluttspill to av de tre foregående sesongene, men begge ganger ble det tap i første runde.

65-åringen har 984 NHL-kamper som trener, 303 av dem for Wild. Tidligere har han ledet Washington Capitals og Anaheim Ducks.

Wild er tre poeng bak Arizona Coyotes i kampen om den siste sluttspillplassen i Western Conference. Laget har vunnet sju av sine 11 siste kamper, men måtte torsdag tåle et skuffende straffetap for New York Rangers etter å ha ledet 3-1 i slutten av 3. periode.

Wild spiller sin neste kamp hjemme mot San Jose Sharks søndag.

Trenerbyttet er det åttende i NHL denne sesongen.

14. februar 2020 18:12 Oppdatert: 14. februar 2020 18:55