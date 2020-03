Geir Pollestad blir Brynes nye styreleder

Den profilerte politikeren blir ny styreleder i Bryne FK.

Geir Pollestad blir ny styreleder i Bryne FK. Her fra Solamøtet i januar. Foto: Jon Ingemundsen

Den profilerte politikeren Geir Pollestad (Sp) ble mandag foreslått som ny styreleder i Bryne FK.

Pollestad er stor Bryne-supporter, og forteller at han har vært på så mange hjemmekamper han har klart siden 1985, i både gode og onde dager.

– Bryne er en fantastisk klubb. Etter 35 år på tribunen er det på tide å ta litt ansvar, så da jeg ble spurt av valgkomiteen sa jeg meg villig til å stille opp, sier Pollestad til Aftenbladet.

Dermed har valgkomiteen i Bryne FK funnet etterfølgeren til Nils Steinsland, som ga seg tidligere i år. Steinsland var styreleder i klubben i sju år.

Pollestad er klar for å videreutvikle klubben.

– Et man interessert i fotball på Jæren skal man ha et hjerte for Bryne, sier 41-åringen.

– Det blir viktig å utvikle Bryne som klubb, og ikke ha det så travelt. Når man bygger organisasjon bør man gjøre det gradvis og skikkelig.

Jærbladet omtalte saken først.

Her er hele pressemeldingen fra valgkomiteens leder, Sverre Heskestad:

Valgkomiteen i Bryne FK har avsluttet sitt arbeid med nytt styre i Bryne FK, og er klar til å avgi sin innstilling til årsmøte den 17.03.20.

En viktig del av arbeidet dette året har vært å finne en ny styreleder etter Nils Steinsland, som har valgt å gi seg etter 7 år som styreleder, og samlet 10 år i styret.

Valgkomiteen setter frem forslag om Geir Pollestad som ny styreleder for BFK for de neste 2 årene. Geir Pollestad trenger i utgangspunktet ikke noen presentasjon, og er et kjent ansikt for jærbuen.

Han er 41 år og utdannet jurist. Han har møtt fast på Stortinget for Senterpartiet siden 2009, hatt ulike roller i flere regjeringer siden 2007, og er i dag leder for Næringskomiteen på Stortinget. Geir Pollestad er en tydelig stemme, med klare meninger og et hjerte for Bryne.

Det viktigste for valgkomiteen er likevel at Geir Pollestad passer den profilen valgkomiteen helt fra starten har hatt fokus på. Vi ønsket en styreleder med god erfaring fra organisasjonsarbeid, en styreleder som har barn i den aldersgruppen som er Bryne FKs fremtid, en ansvarlig styreleder som bidrar til å ivareta den gode økonomien Bryne FK har opparbeidet, en med blikk for helheten, med visjoner for fremtiden og som kan representere Bryne FKs verdier. Valgkomiteen ønsker også at en ny styreleder er en tydelig stemme for fotball for begge kjønn, og ser verdien av en helhetlig satsing på bredden.

Valgkomiteen er svært glade for at Geir Pollestad har takket ja til nominasjonen og ser frem til å følge utviklingen i Bryne FK videre.

Årsmøtet i Bryne FK er 17. mars.

