Da Nina (33) ble europamester, var kun kjæresten til stede

Nina Bansal konkurrerte mot utøvere fra hele verden, gjennom et digitalt stevne. Den eneste tilskueren var kjæresten, som filmet.

Mette Bugge Aftenposten

De fleste idrettsutøvere får ikke konkurrert i disse dager. Det har koronaviruset satt en stopper for.

Men slik er det ikke for Nina Bansal, landslagstrener i taekwondo mønster. Over tre dager i mai, ble det nemlig arrangert et digitalt stevne. Det er første gang i historien dette skjer i denne idretten.

– Det var veldig rart, sier Nina Bansal.

Stevnet var et åpent europamesterskap, og over 1200 deltagere fra 75 nasjoner deltok.

– Digital visning passer perfekt i denne idretten, der det gjelder å vise frem teknikker og stiler, og utøverne får poeng, sier Dag Jacobsen.

Han er sportssjef i Norges Kampsportforbund, og stolt over Bansal, som gikk helt til topps i europamesterskapet.

Siden VM, som skulle gått senere denne måneden, ble avlyst, ble det tatt initiativ å arrangere et stevne for hele verden.

– Det eksploderte, opplyser Bansal, med referanse til at over 1200 ble med.

Nina Bansal fikk med kjæresten Christoffer Wang da hun skulle debutere i onlinekonkurranse. Foto: Privat

Ble nervøs som bare det

Hun var selv litt i tvil om hun skulle være med.

– Jeg tenkte at jeg fikk gi det en sjanse for da fikk jeg kjenne på konkurransenervene. Jeg vet ikke når jeg får konkurrere neste gang.

Hun prøvde å forberede seg på samme måte som under et vanlig mesterskap: Samme musikk, samme oppvarmingsrutine, samme måte å fikse håret på. Men mye var annerledes.

For i lokalet som Bansal hadde lånt av klubben Mudo Torshov, var kun hun og kjæresten Christoffer Wang til stede. Han filmet med mobilen og syv dommere satt rundt omkring i ulike land. Konkurransen gikk ut på å sende inn mønstrene (teknikkene) og måten de ble utført på.

– Jeg gjorde akkurat som jeg pleier og ga meg selv én sjanse. Jeg ønsket ikke å filme om igjen og så sende det beste.

Fakta Nina Bansal Alder: 33 år Bosatt: Oslo Klubb: Tveita taekwondoklubb Yrke: Lærer og trener på Wang Ung Meritter: Fire EM-gull, 14 nordiske titler, 15 NM-gull. Bakgrunn: På landslaget siden 2007. Landslagstrener fra 2018. Les mer

Nina Bansal er en veteran i denne idretten. Foto: Privat

Eksplosivitet, kraft og presisjon

Kjæresten filmet de snaue ett minutts rundene x tre, med ett minutt mellom hver.

Etter første dag av konkurransen gikk den norske utøveren videre til semifinalen. Deretter fikset hun den i god stil og kom til finalen. Alt foregikk over tre dager.

Mange aner ikke hva mønster i denne kampsporten er. Kort fortalt er det å vise faste teknikker med ulik vanskelighetsgrad. Det handler mye om detaljer. Alt må stemme: Tær må peke rett frem og sparkene skal helst være 180 grader. Det kan ikke alle.

– Og så må det være eksplosivitet, kraft og presisjon, sier Oslo-kvinnen.

Slik foregår det vanligvis, med tilskuere. Nina Bansal i aksjon. Foto: Privat

Hun tilføyer at hun var så nervøs at hun ikke klarte å følge med på hele konkurransen.

– Jeg så egentlig at jeg ledet etter første runde, og var nummer to etter semifinalen. Da bestemte jeg meg for ikke å følge med den dagen finalen ble avholdt.

Det endte med at hun fikk melding fra en på landslaget om at hun hadde vunnet. Premien skal komme i posten.

Høye spark. Det har Nina Bansal kontroll på. Foto: Stine Østby

Online er det nye i idrett

Sportssjef Jacobsen tror dette bare er begynnelsen. Han tror det kommer til å bli onlinekonkurranser i de idrettene der det er mulig, der det handler om oppvisning og stilpoeng.

– Ja, dette vil komme for fullt, og en idrett som kata har arrangert det allerede.

Han har bare lovord å si om Bansal:

– Hun er strukturert, ryddig, trener to ganger hver eneste dag og har gjort det i mange år.

Bansal er glad for at hun fikk hjelp av kjæresten. Vanligvis har hun mange flere tilskuere. Hun har fått erfare at koronaviruset har innvirkning på mange områder.

– Vi skulle ha giftet oss i sommer, men måtte utsette bryllupet.