Start-treneren får med seg assistentene videre: – Veldig fornøyd

Mattias Andersson og Andreas Jenssen følger begge Joey Hardarson og har skrevet kontrakt ut 2021 med Start. De to har vært Hardarsons nærmeste støttespillere i trenerapparatet.

Starts hovedtrener skrev permanent kontrakt tidligere i høst, og nå er det formelt klart at han får med seg det samme trenerteamet.

I tillegg fortsetter også Frode Birkeland (keepertrener), Atle Thunshelle (fysisk trener), Pål Erik Pedersen (fysioterapeut) og Rune Hægeland (materialforvalter).

– Vi er veldig glade for å få på plass avtaler med Andreas og Mattias også. Vi har vært tydelige på at vi ønsker at dagens trenerteam skal fortsette den gode jobben de gjort de siste åtte månedene, sier Tor-Kristian Karlsen, sportslig leder i Start til klubbens nettsider.

Til Fædrelandsvennen sier Karlsen at det sportslige apparatet til Start har imponert ham denne sesongen.

– De er en fin balanse av personligheter og kompetanse. Det er også mennesker som har god erfaring av å jobbe sammen over flere år. Kontinuiteten de bringer er viktig, sier Karlsen.

– Er støtteapparatet komplett nå eller vil dere hente inn flere?

– Vi har ingen umiddelbare planer om å knytte oss til flere rundt A-laget, sier Karlsen.

Selv har han kontrakt ut denne sesongen, og sier følgende på spørsmål om hans egen rolle:

– Vi besluttet for en ganske lang tid tilbake om å se på det etter at sesongen er ferdig, sier Karlsen.

Starts hovedtrener er fornøyd med ansettelsene i støtteapparatet:

– Jeg er naturligvis veldig fornøyd med at dette er på plass. Både Mattias og Andreas gjør en meget god jobb og er viktige støttespillere for meg. Sammen med resten av teamet så utfyller vi hverandre på en god måte, sier Joey Hardarson.