Nå starter håndball-VM: Her er det du trenger å vite om kampene, motstanderne, tipsene og stjernene

KUMAMOTO: For mange hører kvinnenes mesterskap til selve julekosen. Siden Norge tok bronsemedalje under VM i 1986, har TV-seere gledet seg til dette ritualet. Det har igjen ført til rekordtall for selskapene som har hatt rettighetene.

Dette mesterskapet blir annerledes.

Kampene i Norges pulje starter klokken 20.30 på kvelden japansk tid. Det betyr 12.30 norsk tid. Da er mange på jobb. Utfordringen kan bli å få fulgt med.

Mens EM-finalen på TV3 på det meste hadde opptil 1.7 millioner seere i 2016 og et snitt på 1,3 millioner, var oppgjøret mot Nederland i gruppespillet i EM i fjor den mest sette kampen med et snitt på 740.000 seere. Det faktum at Norge ikke kom til semifinale eller finale bidro, til at tallene ikke ble så høye som vanlig.

På grunn av tidsforskjellen regner ikke TV-selskapet med milliontall denne gang.

Norge i en ny rolle

Mens Norge tidligere har gått inn i mesterskap som en av favorittene, gjelder ikke det denne gangen.

Frankrike innehar både VM- og EM-triumfene akkurat nå, russerne er regjerende olympiske mestre.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson ser det slik:

– Ikke noe er avgjort på forhånd. Vi er outsidere som har mye å by på.

I VM for to år siden endte Norge i finalen der det ble tap for Frankrike. Bronsen gikk til Nederland, med Sverige på fjerdeplass.

I EM i fjor hadde Norge en svak start med tap 32–33 for Tyskland i åpningskampen og senere nederlag for Romania 23–31. Da ble videre vei for vanskelig. 5.-plass ble resultatet.

Alle er nå opptatt av ikke å gå på slike blemmer igjen.

Fakta: Håndball-VM for kvinner Japan er vertsnasjon for kvinner for første gang, men hadde mesterskap for menn i 1997. Det er 24. gang kvinnene har VM. 24 lag deltar. Lagene fordeler seg i fire grupper. Fem haller tas i bruk. Alle kamper foregår i Kumamoto. Hovedrunden starter 8. desember. Tre lag fra hver pulje går videre. Semifinalene avvikles fredag 13. desember Finale og bronsefinale går søndag 15. desember

Vidar Ruud / NTB scanpix

Landslagssjefen om motstandere og muligheter

Her er landslagstrener Hergeirssons vurderinger av motstanderne i innledningen:

Norge-Cuba 30. november kl. 12.30: Det laget har Norge aldri møtt. De har noen steinkastere med ekstrem fysikk, spillere som er uortodokse, uforutsigbare og med stor entusiasme. Laget er ikke kollektivt.

Norge- Slovenia 2. desember kl. 12.30: Er i ferd med å bygge opp et nytt lag. Er tekniske og taktiske. Har en av Europas beste skyttere i Ana Gros, en av de mestscorende i Champions League.

Norge-Serbia 3. desember kl. 12.30: Få nasjoner har så mange gode enkeltspillere. Hvis de stiller med sine beste, har de et knallmannskap. Ofte i mesterskap har noen stått over.

Norge-Angola 5. desember kl. 12.30: Har danske Morten Soubal som trener. Han førte Brasil til VM-tittel i 2013. Angola har et fysisk bra mannskap. Treneren har begynt å få inn den europeiske strukturen.

Nederland-Norge 6. desember kl. 12.30: De kjenner vi godt. Har noen friske, unge spillere i tillegg til mange erfarne. Ny trener. Er definitivt medaljekandidat. På pallen i de tre siste mesterskapene.

Fakta: Norges tropp Målvakter: Silje Margaretha Solberg, Siofok KC (Født 1990) Andrea Austmo Pedersen, Våg Håndball Elite (1994) Kantspillere: Camilla Herrem, Sola HK (1986) Sanna Charlotte Solberg-Isaksen, Team Esbjerg (1990) Malin Larsen Aune, Våg Håndball Elite (1995) Marit Røsberg Jacobsen, Team Esbjerg (1994) Linjespillere: Heidi Løke, Våg Håndball Elite (1982) Kari Brattset Dale, Györi Audi ETO KC (1991) Bakspillere: Stine Bredal Oftedal, Györi Audi ETO KC (1991) Marta Tomac, Våg Håndball Elite (1990) Emilie Hegh Arntzen, Våg Håndball Elite (1994) Helene Gigstad Fauske, Herning-Ikast Håndbold (1997) Ingvild Kristiansen Bakkerud, Odense HC (1995) Stine Ruscetta Skogrand, Herning-Ikast Håndbold (1993) Silje Katrine Waade, Våg Håndball Elite (1994) Moa Högdahl, Viborg HK (1996) Reserver: Emily Stang Sando, Buducnost (1989) Kristine Breistøl, Team Esbjerg (1993) Tonje Enkerud, Storhamar Håndball Elite (1994)

TV 3 har TV-rettighetene

For dem som finner veien til kampene på TV på dagtid, er det Daniel Høglund som er kommentator når Norge er i aksjon, med Gunnar Pettersen som ekspert ved sin side.

Karoline Dyhre Breivang og Ole Erevik står i studio i hallen. Begge har lang erfaring. 39 år gamle Breivang er den spilleren som har flest landskamper på kvinnesiden: 305. Erevik har 184.

NRK radio stiller med Patrick Rowlands som kommentator og Kenneth Gabrielsen som ekspert.

Fakta: De fire puljene Gruppe A: Nederland, Norge, Serbia, Slovenia, Angola, Cuba. Gruppe B: Frankrike, Danmark, Tyskland, Sør-Korea, Brasil, Australia. Gruppe C: Romania, Ungarn, Montenegro, Spania, Senegal, Kasakhstan. Gruppe D: Russland, Sverige, Japan, Kina, Argentina, Kongo.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Vil opp etter nedtur

Norge har tatt tre VM-titler. Det forrige verdensmesterskapet i 2017 endte med sølv etter tap for Frankrike i finalen.

Før dette VM er åtte sentrale spillere uaktuelle, de fleste på grunn av skader. Derfor består VM-laget av flere nykommere, men også mange med bred erfaring.

Til kategorien ferskinger hører Moa Høgdahl, Ingvild Bakkerud, Helene Gigstad Fauske og Andrea Austmo Pedersen.

Blant de mest erfarne er Heidi Løke, Camilla Herrem, Stine Bredal Oftedal, Silje Solberg og Sanna Solberg-Isaksen.

Siden siste VM har to giftet seg: Kari Brattset Dale og Solberg-Isaksen, mens Stine Skogrand har fått barn.

Ni av 16 spillere holder til i utenlandske klubber. Av tre reserver som også er med, spiller to av dem i utlandet.

De utenlandske stjernene

TV3-kommentator Daniel Høglund har denne listen av utlendinger verdt å følge med på:

1. Anna Vyakireva – Russland – høyre bakspiller

Liten, ekstremt kvikk i bevegelsene, eksplosiv. Kan finte seg forbi hvem som helst. En av de morsomste spillerne å se på.

2. Ana Gros – Slovenia – høyre bakspiller

40 mål i Champions League denne sesongen. Soleklar toppscorer for Brest. 1.86 høy. Hun lar seg ikke be to ganger når gjelder skudd fra bak i banen. Har en lang arm. Knallgod skytter fra ni meter. 3. Grace Zaadi – Frankrike – bakspiller midt

Spiller til daglig i franske Metz. Fikk sitt virkelig store gjennombrudd i VM i 2017. Ble kåret til beste midtback da. Har vært god denne høsten i Champions League. Satte 12 skudd på 12 avslutninger mot Vipers i Aquarama. Hun står godt i et solid i fransk forsvar, er god i ankomst, en super playmaker og en god avslutter. Rett og slett ganske komplett midtback.

Vidar Ruud

Fakta: Ekspertenes tips Hvilke lag kommer på pallen? Ekspertene har plukket ut tre lag. Ingen rangordning. Gunnar Pettersen, mangeårig trener, ekspert TV3: Russland, Frankrike, Norge Daniel Høglund, kommentator TV3: Frankrike, Russland, Norge Bent Svele, ekspert for TV 2 Frankrike, Russland, Norge Gro Hammerseng-Edin, tidligere landslagsspiller og ekspert: Frankrike, Russland, Norge Kenneth Gabrielsen, ekspertkommentator NRK radio: Frankrike, Russland, Norge Geir Oustorp, håndballtrener i Reistad, mangeårig kommentator: Frankrike, Norge, Russland

Norge har også stjerner

Ekspertene er enige om at Norge stiller med flere spillere i verdensklasse. Kaptein Stine Bredal Oftedal ble tatt ut på All star team i VM 2019 og EM 2018. Hun ble kåret til turneringens mest verdifulle spiller under VM i 2017. Hittil i sesongen ligger hun på 4. plass som skytter i Champions League med 38 mål.

Strekspiller Heidi Løke har også høy status. Syv ganger i karrieren er hun kommet inn på All Star Team i mesterskap. I 2011 ble hun kåret til Årets spiller av Det internasjonale håndballforbundet.

Lørdag: Norge-Cuba TV3 kl. 12.30