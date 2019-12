Molde-profilen vant pris: – En veldig hyggelig bonus

Søndag mottok Eikrem prisen og beviset på at han har, ifølge NTBs spillerbørs, vært Eliteseriens beste spiller denne sesongen.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt at folk setter pris på det man gjør. Det er en veldig god følelse, iallfall når man har vunnet det som er viktigst for laget, sier Eikrem til NTB.

– Å vinne det gullet var viktigst, og dette er en veldig hyggelig bonus.

Eikrem kom tilbake til moderklubben for halvannet år siden. Denne sesongen har hans elleve mål og ni målgivende pasninger vært en avgjørende faktor for seriegullet som ble sikret to runder før slutt.

Bodø/Glimts Håkon Evjen stakk av med prisen for årets spiller under Fotballfesten mandag. En pris Odds Torgeir Børven og Eikrem også var nominert til. Molde-trener Erling Moe er ikke i tvil om at Eikrem fortjener NTB-prisen.

– Ja, for meg er det riktig mann som vinner den prisen. Han er den spilleren som har hatt størst innvirkning på resultatene i Eliteserien. Jeg synes han har vist at han er på et annet nivå enn de andre han konkurrerer med, sier Moe.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Hjemme

Eikrem har funnet seg godt til rette i gamleklubben, og nå er det Europa som står i tankene hans – med Molde. Han har tidligere uttalt at han er hjemme for godt. Det er også utgangspunktet, men:

– Aldri si aldri. Kommer det et tilbud fra Kina eller noe … Men det er ingen tilbud på bordet nå. Målet nå er å få Molde til å vinne så mye som mulig.

Og da må spillere som Eikrem beholdes, mener Moe.

– Vi ønsker å beholde ham så lenge som mulig nå. Vi ønsker å gjøre en god sesong neste år også, og da er Magnus en viktig brikke i puslespillet.

29 år gamle Eikrem startet karrieren i Manchester United før han returnerte til Molde. Etter det ventet Heerenveen, Cardiff, Malmö og Seattle Sounders.

– Nå er jeg hjemme, der jeg skal være med familien, og jeg har en rolle i laget som er perfekt.

Neste steg

Moldes forsøk på å nå et sluttspill i Europa har feilet på målstreken de to siste sesongene. Det ønsker naturlig nok Eikrem og Moe å gjøre noe med.

– Det var veldig skuffende med Europa League i år. Vi var en corner fra det. Målet neste år er å komme oss inn i et Europa-sluttspill. Det hadde betydd mye for hele byen, sier Eikrem.

I år sa det stopp mot serbiske Partizan i det siste hinderet. Molde tok ledelsen i returkampen, men slapp inn mål fem minutter etter.

– Neste år har vi vært ett år mer sammen. Med erfaringen, og noen forsterkninger, er det muligheter. Da tror jeg vi kan bite fra oss. Det er ikke så farlig å spille disse playoffkampene. Et litt mer rutinert lag hadde slått Partizan. Vi må være roligere, slår han fast.

Roligere

Og roligere har i alle fall Eikrem blitt med årene. Erfaringen hans har gjort ham tryggere i de store kampene.

– Da jeg spilte i Molde sist, var jeg nervøs og sov ikke, forteller han.

Et prov på lave skuldre i avgjørende situasjoner har midtbanedirigenten vist ved flere anledninger denne sesongen – senest søndag da han alene med keeper chippet ballen over Bodø/Glimts sisteskanse før han kontrollert satte ballen i mål.

Sannsynligvis er Eikrem på plass når den nye sesongen skal sparkes i gang, og jakten på seriegull og et gruppespill i Europa starter.