Ny regelendring i norsk fotball: Åpner for større kamptropp

Eliteserielagene kan nå ha ni reserver i kamptroppen. Det kan være bra for talentene, tror Erik Huseklepp.

Rosenborg og de øvrige klubbene i de øverste divisjonene i norsk fotball kan øke sine kamptropper fra og med fredag. Foto: Ole Martin Wold

Tett kampprogram og høy belastning gjør at norske fotballklubber nå får grønt lys til å øke antallet spillere i kamptroppen.

Det opplyser Norges Fotballforbund på sine nettsider torsdag.

«Antallet justeres fra 18 til 20 personer fra 17. juli og ut sesongen», skriver NFF og understreker at regeljusteringen gjelder alle serier som administreres av Norges Fotballforbund.

Det innebærer at klubber fra Eliteserien til 3. divisjon for menn, og fra Toppserien til 2. divisjon for kvinner, nå kan bringe med seg flere spillere til kamp.

– Det skyldes det tette kampprogrammet og at antall innbyttere øker. Det er også en trend i Europa at antall innbyttere øker og øker, det ser en både på klubblag og landslag, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund.

Positiv koronaeffekt

Bergens Tidendes fotballekspert, Erik Huseklepp, tror det kan føre til at enda flere unge talenter slipper til.

– Det er ingen tvil om at en positiv effekt av «koronafotball» har vært at mange unge spillere har sluppet til i Eliteserien. Dette kan forsterke effekten, sier Huseklepp.

I en tid der kampprogrammet har vært tett, og lagene har fått lov å gjøre fem bytter i en kamp, blir bredden i klubbenes spillerstaller benyttet mer. Veldig ofte betyr det at unge får spille mer.

Branns Mikal Berg Kvinge (17) fikk sine første minutter i Eliteserien 2020 mot Odd onsdag. Kanskje kan regelendringen gjøre det lettere for talenter å slippe til. Foto: Rune Sævig

Håper på 17-åring

Huseklepp håper regelendringen får betydning for spesielt én Brann-spiller.

– Jeg håper Brann benytter seg av muligheten dette gir, og at det fører til at Mikal Berg Kvinge (17) kommer med i flere kamptropper. Hittil har han bare vært med i én, sier Huseklepp.

Det var i Branns 0–1-tap mot Odd onsdag, da Kvinge fikk spille de siste 20 minuttene.

Ni reserver

I praksis betyr regelendringen at hvert lag kan ha inntil ni reserver pr. kamp.

På grunn av det tette kampprogrammet ble det fra sesongstart tillatt å bytte fem spillere i en kamp, mot tre normalt. Antallet bytter vil fortsatt være fem, selv om kamptroppene nå blir større.

Klubbene i Eliteserien er allerede godt i gang med det som blir en hektisk sommer. Siden serieåpningen 16. juni er det avviklet åtte serierunder.