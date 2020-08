Følg Avaldsnes - Sandviken her

Ny stor sjanse for Avaldsnes. Utvik setter ballen over fra kort hold. Ballen har tydeligvis gått via en Sandviken-spiller, for det blir ny corner fra motsatt side.

Stor sjanse for hjemmelaget. Ajibade spilles gjennom og kommer alene med keeper. Avslutningen går via keeper og ut til corner.

Corneren fra Dahl stusses på første stolpe. Sandviken redder ballen på streken, men ballen ender i returrommet. Tennebø skyter og ballen ender i nettet. TV-bildene viser at ballen gikk via midtstopper Decker og i mål.

Avaldsnes leverte årsbeste i 1. omgang borte mot Vålerenga forrige sesong. Da ledet laget 1-0 til pause. To store personlige feil i 2. omgang sørget derimot for at de måtte reise hjem med null poeng.

