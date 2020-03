FIS-toppen avviser alle angrep på femmila

Langrennssportens øverste leder mener den ikoniske Kollen-femmila står fjellstøtt også i fremtiden.

Årets Kollen-femmil ble veldig spesiell på grunn av tilskuernekten. Løperne fikk gå nesten uforstyrret i tåkehavet rundt nasjonalanlegget i Holmenkollen.

HOLMENKOLLEN: – Hvis vi tar bort femmila, tar vi også bort noe av hjertet i langrennssporten, fastslår Simen Hegstad Krüger etter å ha tapt duellen mot russeren Aleksandr Bolsjunov på oppløpet.

Ved siden av ham kjemper en paraply sin desperate kamp mot vindkastene i intervjusonen.

Bak ham er det ikke noe publikum. Det regner, det blåser. Den ofte tilstedeværende Kollen-tåken ligger fortsatt som et teppe over langrennssportens nasjonalanlegg, slik den gjorde en halvtime tidligere da det knapt var mulig å følge rennet på TV.

Årets Kollen-femmil ble tristere enn trist. Det sørget koronaviruset og været for.

Men uavhengig av årets omstendigheter, snakkes femmil på langrennsski i Holmenkollen som en øvelse fra fortiden, en øvelse som bør skiftes ut med mer fart og spenning.

Vegard Ulvang, nå FIS-topp, gikk over ti femmiler i Kollen selv. Han er klar på at dette rennet ikke er i spill.

Klar tale fra Ulvang

Nå parerer Vegard Ulvang, lederen av langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), alle angrep på verdens mest tradisjonsrike skirenn.

– Femmila i Kollen står fjellstøtt. Det er et av våre aller viktigste arrangementer i verdenscupen. Som TV-sendt konkurranse er det bare motbakken i Tour de Ski som har flere seere, sier langrennssportens øverste leder til Aftenposten.

Den siste tiden har det kommet signaler som kunne tyde på at det 50 kilometer lange løpet på Oslos tak kunne være i faresonen. Det handler om manglende deltagelse og norsk dominans.

Renndirektør for langrenn i FIS, Pierre Mignerey, mener FIS må vurdere å vrake den tradisjonsrike femmila i Holmenkollen. Det uttalte han til VG tidligere i uken.

– Må det være 50 kilometer i Holmenkollen? Vi må gjøre noe, sa Mignerey.

Vegard Ulvang er ikke så kategorisk som sin renndirektør. Han innrømmer at det er noen utfordringer forbundet ved å arrangere en beinhard konkurranse over 50 kilometer i starten av mars.

Simen Hegstad Krüger, Sindre Bjørnestad Skar, Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg på rekke og rad inne ved runding.

Må se på kalenderen

Finalen i verdenscupen gjenstår fortsatt med renn i både Canada og USA.

– Utfordringen nå er mer som et nasjonalt problem. Dette er noe vi må løse i Norge, og det handler om plasseringen på kalenderen. Femmila i Kollen må komme senere. I år med mesterskap vil det bli to femmiler i løpet av kort tid dersom Kollen-femmila fortsatt skal ligge i begynnelsen av mars.

– Så da avvikler du tvilen om femmilas fremtid?

– Ja, men vi må ville det selv. Vi må gjøre mer ut av arrangementet. Vi må ha deltagelse. Men internasjonalt og fra FIS sin side er det et av de viktigste renn vi har i sesongen. Det er ikke bare jeg som mener det, alle mener det, sier Ulvang.

Helgen med verdenscupen i Holmenkollen er nå i ferd med å bli svært tettpakket med åpningen av Raw Air. Kvinnehopp er på programmet og kombinert kvinner kommer. Vi spurte om hopp, langrenn og kombinert bør skille lag og arrangeres i forskjellige helger.

– Det skal jeg ikke si. Det er noe vi må diskutere her hjemme. Men alt kalenderarbeid er krevende, sier den norske skilegenden med tre OL-gull.

Noen få tilskuere hadde møtt opp for å heie frem femmilsløperne på baksiden av Midtstuen.

«Nok showrenn og fellesstarter»

Simen Hegstad Krüger merket tidlig at han hadde dagen, at han hadde gode ski, at han hadde krefter å pøse på med, at han kunne oppleve det han drømte om da han som liten gutt fulgte det ikoniske skirennet fra teltleirene rundt Frognerseteren: Å vinne femmila i Kollen.

Oslo-gutten ble nummer to bak Bolsjunov. Han skulle ønsket det var flere tilskuere rundt løypen, men trøstet seg med at det blir flere her neste år. Og da får han en ny mulighet til å vinne.

– Dette er ett av de rennene med virkelig sterk historie i langrennssporten. Hvis den forsvinner tar vi bort noe av hjertet i langrennssporten. Det er nok av showrenn og korte fellesstarter i løpet av sesongen. Å ha et spesielt renn her på tampen av sesongen, synes jeg er veldig viktig. Jeg håper at dem som setter opp rennprogrammet også ser dette.

Han er ikke alene om å synes at det er stas med 50 kilometers blodslit i løypene rundt Holmenkollen kapell.

– Jeg synes femmila er et rått skirenn, sa Johannes Høsflot Klæbo etter å ha gått inn til en 15. plass.

Bør vurdere økonomisk støtte

Tidligere denne uken uttalte han at det kanskje kunne være en idé å erstatte det med en 15 kilometer. Etter rennet kunne det virke som om han hadde skiftet mening.

– Femmila må bestå, sa han.

– Det er tradisjoner og det er en tøff og skikkelig konkurranse selv om det kanskje ikke skjer så mye de første 40 kilometerne.

Hegstad Krüger mener langrennssporten bør se på hvilke tiltak som kan gjøres for å få med flere deltagere fra andre nasjoner.

– At hele det franske laget velger å bli hjemme, er synd. Men det er et lag med nesten bare skøytere. Mange av dem hadde vært her dersom det var skøyterenn. Vi bør heller se på hvordan vi kan hjelpe dem som ikke har råd til å komme hit for å konkurrere.

Klæbo ser også for seg at det blir gjort endringer.

– Dersom vi hadde lagt en sprint i samme helg som femmila, hadde vi kanskje fått flere løpere til å ta turen til Oslo. Det kan være en løsning, sier Klæbo.

Holund: Politisk av FIS

– Det er nasjonaldagen til langrenn. Det fikk vi ikke i dag. Vi får ikke gjort noe med koronaviruset eller været. Men femmila i Kollen er det er fordi publikum er så fantastisk, mener Hans Christer Holund.

– Hva tenker du om at noen vil ta den fra dere?

– Det er litt sånn politisk av FIS. Det er to måter å se dette på. Enten kan du legge skirenn der det er interesse som i Kollen eller Ulricehamn. Eller så kan du satse på å utbre sporten med å legge det andre steder. Da blir det mindre publikum, men jeg synes det er morsommere å gå når det er folk rundt løypa.