Aftenbladet sender Vikings treningskamper

Har også sikret rettighetene til Sandnes Ulf-Viking og åpningen av Øster Hus Arena.

Aftenbladet skal vise minst sju treningskamper med Viking i oppkjøringen til årets sesong, inkludert cupfinalerevansjen og generalprøven mot FKH søndag 29. mars. Her er Ylldren Ibrahimaj i duell med Sondre Tronstad. Foto: Kristian Jacobsen

STAVANGER: Det er ingen tvil om at interessen for Viking er på god fart oppover etter at laget har lagt to vellykkede sesonger bak seg.

Opprykket til Eliteserien i 2018-sesongen skapte ny entusiasme, den bølgen fikk ytterligere fart etter forrige sesongs cupgull og 5. plass i toppdivisjonen.

Nå har trener Bjarne Berntsen gjort unna den første uken med forberedelser til kommende sesong. Totalt skal de spille hele 12 treningskamper før seriestarten mot Strømsgodset lørdag 4. april.

Eksklusive rettigheter

Aftenbladet har nå sikret seg rettighetene til å vise alle privatkampene hvor Viking er arrangør. Avtalen gjelder både for i år og neste år. Det første oppgjøret vi viser er Viking-Arendal søndag 9. februar (se liste under).

– Det har blitt rift og stor kamp om å få rettighetene til mange av eliteserieklubbenes treningskamper. Det gjelder i høyeste grad for de Viking skal spille.

– Derfor er det kjekt at Aftenbladet har klart å dra denne avtalen i land til glede for våre abonnenter som vil følge laget i oppkjøringen, forklarer Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen.

Sender Sandnes Ulf-Viking også

Viking skal møte flere spennende motstandere på veien til seriestart. Blant annet i generalprøven 29. mars hvor FK Haugesund får muligheten til å revansjere både tapet i cupfinalen og stortapet mot Viking i fjorårets generalprøve.

Aftenbladet har også eksklusivt sikret seg retten til å sende Sandnes Ulf-Viking fredag 13. mars.

Sandnes Ulf og klubbens nye trener, Steffen Landro, får Viking på besøk når de har sin offisielle åpning av Øster Hus Arena fredag 13. mars. Aftenbladet sender oppgjøret. Foto: Jan Inge Haga

– Dette er ikke bare et lokaloppgjør med stor prestisje og mange tilskuere, dette er også den offisielle åpningen av Øster Hus Arena. Det blir pomp og prakt og en anledning Aftenbladet skal vie stor oppmerksomhet, sier Nilssen.

Spennende med Sandnes Ulf

– Sportslig blir det også spennende å se den nye utgaven av Sandnes Ulf. Den nye treneren, Steffen Landro, har hentet mange nye spillere og har tidligere vist at han vet hvordan Viking skal bankes, påpeker Aftenbladets sportsleder om den tidligere Nest-Sotra-treneren.

Viking har lagt inn to treningsleirer til utlandet i år. Lørdag 25. januar drar de på treningsleir til spanske La Manga i en uke. Onsdag 26. februar drar de på et ti dagers langt opphold til Marbella. Rettighetene til Marbella-kampene er allerede solgt til en annen aktør for en lang periode.

Vikings treningskamper i 2020

(kampene Aftenbladet viser er uthevet):

Onsdag 29. januar kl. 16.00: Tirol - Viking, La Manga

Lørdag 1. februar kl. 14.00: Lask Linz - Viking, La Finca

Søndag 9. februar kl. 18.00: Viking - Arendal, SR-Bank Arena

Søndag 16. februar kl. 18.00: Viking - Jerv, SR-Bank Arena

Søndag 23. februar kl. 18.00: Viking - Stabæk, SR-Bank Arena

Fredag 28. februar: Viking - Chayka, Marbella

Søndag 1. mars: Viking - Tromsø, Marbella

Fredag 6. mars: Viking - Honka, Marbella

Fredag 13. mars kl. 19.00: Sandnes Ulf - Viking, Øster Hus Arena

Tirsdag 17. mars kl. 18.00: Viking - EIK, SR-Bank Arena

Søndag 22. mars kl. 18.00: Viking - Start, SR-Bank Arena

Søndag 29. mars kl. 18.00: Viking - Haugesund, SR-Bank Arena

Første serierunde: Lørdag 4. april kl. 16.00: Strømsgodset - Viking

