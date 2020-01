Karlsen fra Mjøndalen til Norsk Toppfotball

Den mangeårige Mjøndalen-lederen Kenneth Karlsen (46) har fått seg ny jobb.

Den mangeårige Mjøndalen-lederen Kenneth Karlsen fortsetter karrieren i Norsk Toppfotball. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Han skal jobbe med utvikling av 1. divisjon for Norsk Toppfotball (NTF).

NTF opplyser tirsdag at Karlsen har takket ja til et engasjement på ett år i den nyopprettede rollen. Han starter i jobben 1. februar.

– Jeg gleder meg voldsomt til å møte klubbene og kunne bidra til deres utvikling. Prosjektets intensjon er å hjelpe og støtte både på praktiske utfordringer, men også utviklingen av organisasjonen. Kontroll av gress og garderober er ikke mitt oppdrag, men jeg er opptatt av å bidra til prestasjonsutvikling i klubbene, sier Karlsen.

Han ga seg som daglig leder i Mjøndalen etter 2019-sesongen. Da hadde han jobbet for klubben i 13 år.

NTF understreker at Karlsen kjenner klubbene i 1. divisjon godt, og at utviklingsarbeidet dermed kan iverksettes raskt.

– Kenneth Karlsen er en av de mest kunnskapsrike fotballederne i Norge. Det er ikke til å stikke under stol at det å være klubbleder i 1. divisjon er særs utfordrende. Vi ser derfor veldig fram til at Kenneths kompetanse blir gjort tilgjengelig for klubbene. Han har en unik kunnskap som er nyttig fra styrerommet til gressmatta, sier administrerende direktør Leif Øverland i NTF.

