STABÆK – ROSENBORG 3-1

Stabæk slo et planløst og formløst Rosenborg på hjemmebane søndag kveld, og trønderne har kun byrival Ranheim bak seg på eliteserietabellen. To tap og én uavgjort er fasit for den ferske RBK-treneren Eirik Horneland på hans tre første obligatoriske kamper.

Etter at Stabæk hadde scoret først, utlignet Tore Reginiussen like før pause. RBK klarte imidlertid ikke å prestere etter hvilen, og en drømmescoring på brassespark av Stabæks Ola Brynhildsen tok mye av piffen ut av gjestene.

Franck Boli avgjorde kampen med 3-1 midtveis i andre omgang og sørget for en tung påskefeiring for Horneland.

Treneren får ingen arbeidsro i tiden fremover. RBK-mannskapet ser ut til å totalt mangle plan og fasong i sitt spill.

– Det er bittert og tungt. Baneforholdene er som de er. Det handler rett og slett om dueller, og i dag visste vi at det ble lange baller. Når vi taper flest av dem, særlig inne i egen boks, så taper vi slike kamper, sa keeper André Hansen til Eurosport etter kampen.

- Jeg har det vondt nå. Det tror jeg alle med et Rosenborg-hjerte har. Sånn kan vi ikke holde på. Vi klarer ikke å skape noe. Halve laget vil slå langt, og halve laget vil spille, sa en svært skuffet Pål André Helland.

2. påskedag venter Strømsgodset hjemme på Lerkendal.

- Nå MÅ vi vinne på mandag. Det er ikke snakk om noe annet, sa Helland.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Svak kvalitet og få sjanser

Det ble vist svært lite publikumsvennlig fotball i Bærum denne søndagskvelden. Gressmatta på Nadderud må nok ta en stor del av skylden for det.

-Banen tillater ikke spill langs bakken og kombinasjonsspill, sa Eirik Horneland til Eurosport før avspark. RBK-treneren varslet at han skrinla planene om å bruke det man har trent på den siste uken. Her var det lange baller og duellkraft som kom til å gjelde.

Stabæk hadde ballen mest i starten av kampen og hurtigheten til Franck Boli bød på trøbbel for RBK-forsvaret ved flere anledninger. Bæringene fikk omgangens første sjanse etter 20 minutter, men heldigvis for Rosenborg bommet Ola Brynhildsen på ballen da han ble spilt fri like foran mål.

Nicklas Bendtner var nok en gang henvist til benken fra start. Med den danske stjernespissen ute av form er det opp til Alexander Søderlund å være Rosenborgs trussel på topp. Det eneste haugesunderen oppnådde før pause, var å pådra seg et gult kort da han rev Tobias Børkeeiet over ende i en løpsduell.

Selv om det gikk mye i rykk og napp på det variable underlaget, kom RBK mer med i kampen etter om lag halvspilt omgang, og etter 25 minutter hadde gjestene ballen i nettet. Et frispark fra Pål André Helland fant Tore Reginiussen på bakre stolpe. Finnmarkingen headet videre til Søderlund, som satte ballen i mål, men dommer Trond Ivar Døvle hadde blåst for armbruk på Reginiussen inne i feltet.

To scoringer før hvilen

Da det så ut som om Rosenborg hadde festet et klart grep, tok hjemmelaget ledelsen. Ronald Hernández la inn fra høyre, og inne i feltet sto en helt umarkert Emil Bohinen. Sønnen til landslagslegende Lars måtte vri seg rundt, men klarte å sette inn 1-0 på en volley som gikk via ryggen til Tore Reginiussen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Forsvarsspillet til Rosenborg var bekymringsfullt ved scoringen, og da Boli kom seg fri etter 34 minutter var det farlig foran André Hansen igjen. Ivorianerens avslutning gikk like utenfor mål.

Selv om RBK-forsvaret var på tynn is ved flere anledninger, fikk man en liten revansje da Reginiussen steg til værs på et Helland-frispark og headet inn utligningen tre minutter før pause. Dermed sto det 1-1 til pause på Nadderud.

-Det var viktig å få den. Det er en rotete kamp og det gjøres feil over hele fjøla. Det er krevende forhold, og den som vil mest, vinner denne kampen, sa RBK-stopperen til Eurosport i pausen.

Brasse-scoring

De ti første minuttene av andre omgang bød ikke på det store spillet, men elleve minutter etter hvilen kom kampens store øyeblikk. Da Ola Brynhildsen brassesparket ballen via tverrliggeren i mål, var det ikke annet å gjøre enn å applaudere. En utrolig vakker scoring av den unge Stabæk-spilleren.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

RBK var plutselig bakpå igjen, og trener Horneland tok grep. Yann-Erik de Lanlay ble ofret, David Akintola kom inn, og formasjonen ble lagt om til en mer ortodoks 4-3-3. Etter 64 minutter var innbytteren svært nær utligning da han headet et hjørnespark i stolpen fra kloss hold.

Men Rosenborg hadde ikke marginene på sin side. Selv om de menn presset hardere, kom scoringen den andre veien. Stabæk kontret, Børkeeiet la inn fra høyre til Boli foran mål, og spissen avsluttet sikkert fra seksten meter. 3-1 til Stabæk med drøye 20 minutter igjen å spille.

Kameraene fant en oppgitt Eirik Horneland på RBK-benken. Treneren hadde gjort endringer i både formasjon og mannskap uten å lykkes, og ble tvunget til et nytt bytte da Vegar Eggen Hedenstad måtte ut med skade. Djordje Denic kom inn, og tok plass på høyrebacken.

Det hjalp svært lite. Rosenborg var like udyktige og uheldige det siste kvarteret som de hadde vært i resten av kampen.

Etter at et frispark fra Helland gikk i stanga på overtid endte det med en fortjent nok 3-1-seier for Henning Bergs mannskap.