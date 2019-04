Solskjær la seg langflat etter marerittet: - Vi sviktet fansen og klubben i dag

EVERTON - MANCHESTER UNITED 4–0

GOODISON PARK: De kom til Goodison Park for å knappe inn på de andre lagene i kampen om å bli topp fire i ligaen og sikre Champions League-plass til høsten.

Men fem dager etter at de ble rundspilt av Barcelona på Camp Nou, opplevde Solskjær en ny nedtur i en kamp som var så viktig for klubben.

Nå har nordmannen tapt seks av åtte kamper etter at han ble fast ansatt.

– Jeg vil si unnskyld til supporterne, de var helt fantastiske. Vi vet at vi har sviktet fansen og klubben i dag. Den prestasjonen vi leverte er vanskelig å beskrive, for den var så ille. Vi ble slått på alle de grunnleggende ingrediensene i fotball i dag, erkjente Solskjær da han stilte på en kort pressekonferanse etter 0–4-ydmykelsen borte mot Everton.

REUTERS/Andrew Yates

Neville: Pinlig!

Manchester United var så utspilt at den gamle United-spissen Louis Saha i Sky Sports’ studio slet med å beskrive hva han hadde sett:

– Som United-supporter skjønner jeg ikke hva jeg ser her, sa Saha og ristet på hodet.

Det var på stillingen 2–0 til Everton.

De blå fra Liverpool vant til slutt 4–0 og de scoret ikke et mål for lite.

Og kanskje mest bekymringsfullt for Manchester United-fansen: Det gikk 86 minutter før eget lag løsnet et skudd mot mål.

Ikke siden 1981 har Manchester United tapt fem bortekamper på rad.

– Dagens prestasjon var pinlig! Jeg trenger ikke å nevne navn, alle vet hvem de er. De er i avisene, på sosiale medier hver eneste dag. Spillerne som ikke har de rette holdningene, som ikke jobber hardt nok, må klubben kvitte seg med., tordnet tidligere Unitd-helt Gary Neville i Sky Sports studio.

Solskjær påpekte at det ikke er noen steder å gjemme seg på en fotballbane. Og han syntes det var ille at det gikk over 85 minutter før en av hans spillere løsnet skudd på mål.

– Er det spillere som ikke vil spille for klubben?, spurte en journalist.

– Jeg vet ikke, jeg vet ikke, svarte Solskjær.

En annen reporter ville vite om spillerne bryr seg nok.

– Du må spørre dem. Jeg har spurt dem, men du får ikke svaret mitt. Jeg vil at mitt lag skal være det mest hardtarbeidende i ligaen, sånn vi var under Sir Alex. Vi løp mer enn alle andre hver eneste uke. Vi løp for lagkameratene. Vi må også stå sammen som lag. Men vi kan ikke bytte ut hele troppen, vi må ta ett steg av gangen.

JASON CAIRNDUFF, REUTERS

Innledet tøff uke på Goodison

Solskjærs United-lag fikk liten tid til å slikke sårene etter at de ble slått ut av Barcelona i Champions League-kvartfinalen.

Dagens møte med Everton på Goodison Park innledet en meget tøff uke.

Allerede onsdag venter Manchester City på Old Trafford.

Neste søndag kommer Chelsea til Uniteds hjemmebane.

Solskjær måtte ha bra med poeng i de tre kampene for å ha et godt håp om å bli blant de fire beste på Premier League-tabellen og dermed sikre Champions League-spill også neste høst.

Det var nå sesongen skulle berges inn.

I stedet ble møtet med Everton en kraftig forverring.

JASON CAIRNDUFF, REUTERS

Everton styrte alt

«Ole’s at the wheel» runget blant gjestenes supportere i sommervarmen på Goodison Park, men det var Everton som styrte absolutt alt.

Manchester United var knapt over midten de første 10 minuttene, Everton hadde seks hjørnespark mot Uniteds null da drøye kvarteret var spilt, og før kampen var en halvtime gammel ledet Everton 2–0.

På akrobatisk vis brassesparket Richarlison vertskapet i ledelsen etter 13 minutter.

Kvarteret senere økte Gylfi Sigurdsson til 2–0 da han helt uforstyrret fra 22 meters hold fikk skyte ballen nede i keeper David de Geas høyre hjørne.

Everton ledet 2–0 mot laget som hadde så mye å spille for.

De lekte seg mot Ole Gunnar Solskjærs lag.

Seiersmaskinen fra desember og januar er knapt til å kjenne igjen etter at nordmannen ble ansatt på permanent basis for snart en måned siden.

Manchester United fremstod uten glød og fasong. Uten aggressivitet og press. Spillerne løp for lite, Evertons løp tillsammen åtte kilometer mer enn Uniteds lag. Solskjærs menn gjorde grove feil, selvtilliten og gleden de bygget opp i ukene og månedene etter at Mourinho så ut til å ha forsvunnet helt.

Martin Rickett / TT NYHETSBYRÅN

Vondt ble mye verre

Solskjær virket mer og mer bekymret på sidelinjen.

Men det skulle bli langt verre.

11 minutter ut i andre omgang økte Lucas Digne til 3–0. På halv volley plasserte Everton-spilleren ballen nede i hjørnet fra 20 meters hold. Keeper David de Gea var forstyrret av tre-fire lagkamerater og rakk aldri frem.

United var i ferd med å rakne helt.

Gode Gylfi Sigurdsson fant raske Theo Walcott, som alene med keeper David de Gea scoret ganske lett.

61 minutter spilt: Everton 4. Manchester United 0.

På tribunen sto de rødkledde bortesupporterne og sang til kampslutt.

Men du så på ansiktsuttrykkene at de hadde det vondt.

De ristet på hodet, gned seg i øynene, som om de ikke klarte å ta innover seg hva som var i ferd med å skje.