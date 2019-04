Fra RBK-tap til Europa-sensasjon på under to år

24.08.2017: Lerkendal koker. Samuel Adegbenro har nettopp banket inn seiersmålet for Rosenborg i Europa League-playoffen. I løpet av ni minutter har kantspilleren snudd 1-2 til 3-2 mot Ajax. Den nederlandske storklubben er blitt rystet i Trondheim og taper for annen gang på sju dager mot trønderne. Dagen etter venter slakt i nederlandsk presse. Nederlaget trekkes fram som en av klubbens svakeste kamper.

Ett år og åtte måneder senere er situasjonen snudd fullstendig på hodet for den stolte nederlandske klubben. Tirsdag slo Ajax ut Cristiano Ronaldo og Juventus med en maktdemonstrasjon i Torino. Ajax vant 2-1, 3-2 sammenlagt, men sifrene kunne vært langt større. Prestasjonen kalles for en bragd av en samlet internasjonal presse.

I startoppstillingen var seks av de elleve spillerne som spilte på Lerkendal: Keeper André Onana, forsvarsspillerne Joël Veltman og Matthijs de Ligt, danske Lasse Schöne, midtbanespiller Donny van de Beek og hurtigtoget Hakim Ziyech.

I tillegg satt Frenkie de Jong og Klaas-Jan Huntelaar på benken på Lerkendal. Begge fikk spilletid i Torino, henholdsvis fra start og som innbytter.

Nevnte de Jong og de Ligt regnes som to av Europas heteste spillere etter storspill for Ajax og det nederlandske landslaget det siste året. De Jong har allerede signert for Barcelona, mens nesten alt som kryper og går av storklubber jakter forsvarskjempen de Ligt.

Aleksandar Djorovic / NTB scanpix

Viktig å bygge over tid

Felles for flere av nøkkelspillerne, som de Jong, de Ligt og van de Beek, er at de er unge. De var henholdsvis 20, 18 og 20 år da de tapte for Rosenborg.

Med unntak av Justin Kluivert, som dro til Roma, har stammen av Ajax' stortalenter fått bli og utvikle seg i klubben.

I tillegg har de fått inn blant andre den nederlandske landslagsveteranen Danny Blind og elegante Dusan Tadic. På under to år er det blitt bygget et nytt storlag som kan jakte klubbens femte mesterligatrofé, det første siden 1995.

– Ser man på budsjett, er vi på bunnen av listen i denne fasen av mesterligaen. Men Ajax er et stort navn i europeisk fotball, sier klubbdirektør Edwin van der Sar.

Den tidligere storkeeperen peker på nettopp det at disse lovende spillerne har fått lov til å bygge noe sammen over tid.

– Du ønsker å bygge et lag for det høyeste nivået, og det skjer oftere med lag som får spilt sammen over tid, har han sagt tidligere.

Luca Bruno, AP / NTB scanpix

Kan miste en rekke stjerner

I semifinalen venter Tottenham for Ajax. Nederlenderne har allerede slått ut de tre siste års turneringsvinner Real Madrid (med 4-1 borte).

De kommer til å spille fullstendig uten frykt mot engelsk motstand.

– Vi har så mye potensial i dette laget. Vi er fortsatt unge, og du ser at vi utvikler oss i hver kamp, sa matchvinner de Light til UEFA etter Juventus-kampen.

– Selvsagt kan vi vinne mesterligaen. Det ville vært rart dersom vi ikke trodde det, sier van de Beek, som scoret 1-1-målet i Torino.

Han peker på godt lagarbeid som en viktig årsak til suksessen.

– Vi kjemper for hverandre. Hvis én spiller har en tøff kamp, så løfter de andre seg, sier han.

I likhet med lagkameratene de Jong og de Ligt, er det trolig flere som har midtbanemann van de Beek på sin ønskeliste. Har en klubb med mindre ressurser suksess, er det blitt naturlig i fotballen at de rikeste snapper opp de beste spillerne.

Det skjedde med Monaco etter at laget spilte seg til semifinalen i mesterligaen i 2017. Nå er alle fra det laget strødd rundt om i storklubber i Europa.

– Vi ønsker å beholde dette laget samlet, men vi kjenner markedskreftene hos de store klubbene, sier Ajax-direktør van der Sar.