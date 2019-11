Dahl Reitan før RBK-returen: – Jeg må spille fast neste sesong

RBK jublet for livsviktige poeng mot Glimt i kampen om tredjeplassen og spill i Europa. Erlend Dahl Reitan kjente kjente ikke på et snev av den gleden - på tross av at han om kort tid er tilbake på Lerkendal.