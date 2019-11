Klæbo på kollisjonskurs med eks-treneren

Kommende vinter arrangeres en separat sprinttour med seks renn spredt fra 9. november til 3. april, og det er millionbeløp i potten. Distansen er 100 meter.

Klæbo er verdens klart beste langrennssprinter og er fristet til å prøve seg. Han mener at supersprint tilhører fremtiden.

– Det er det ingen tvil om. Jeg har troen på konseptet, og at det på sikt kan bli en bra greie. I starten er det viktig at profiler stiller opp slik at det kan bli blest rundt det. Hvis jeg får muligheten, skal jeg absolutt være med, sier Klæbo.

Den kjappe trønderen utelukker ikke at en slik sprint burde bli en del av verdenscupen i regi av Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Ja, det kan hende. Det er en fin start at det kommer en supersprintcup med flere renn i løpet av én sesong. Dette er en annen type langrenn, men veldig publikumsvennlig og showbasert. Det er noe jeg tror er kommet for å bli.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Utfordringer

Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus mente nylig i et intervju med VG at langrenn er under press og at det ikke er noen selvfølge med seks distanser i OL i fortsettelsen. Han trodde også at klimaendringer i større grad vil tvinge sporten innendørs.

– Det er absolutt ikke utenkelig at distansene blir kortere. Den 100-meteren er relativt enkel å arrangere. Du trenger ikke så mye snø som du trenger i en vanlig sprint, og du får presset masse folk rundt løypa som kan se på. Det blir tette dueller og jevnt til mål. Det tror jeg er bra. Jeg tror dette kan være bra for rekrutteringen og sporten generelt, sier Klæbo.

– Er dette noe dere har snakket om i miljøet?

– Ja, litt. Jeg har stilt meg veldig positiv, hvis det jobbes hardt nok. Jeg tror at showrenn og flytting inn til de store byene med masse publikum er veien å gå for å utvikle langrennssporten mer. Sprintrennene i Dresden og Drammen er fantastiske. Der er det rått å gå, og det gir kule TV-bilder som skaper mer interesse.

Avventende

Klæbos trener på allroundslaget, Eirik Myhr Nossum, er mer lunken. Han ser ikke for seg at FIS tar tak i dette på kort sikt.

– Jeg har alltid vært en dårlig spåmann, men det er slik at om et format skal inn, så må et annet format ut. Hva fremtiden bringer er vanskelig å si, men show er viktig, og vi er avhengig av å by på underholdning om idretten skal overleve. Det er naturlig at slikt diskuteres, men jeg tror ikke at det kommer inn i verdenscupen i morgen. I fremtiden? Kanskje, sier Nossum.

Sprinttrener Arild Monsen sier at han ennå ikke er på linje med sin tidligere sprintelev Klæbo.

– Jeg er ikke der per nå. Jeg vil først verne om de øvelsene vi har overfor IOC (Den internasjonale olympiske komité), og holde på seks øvelser i OL- og VM-programmet vårt. De (sprintene) kan komme, men at dette skal berike og eventuelt redde langrennssporten, har jeg null tro på.

– Fordi?

– 100 meter på ski? Det er jo sprint, men for meg er langrenn og ski en utholdenhetsidrett. Jeg skal ikke si tvert nei til det, men dette er ikke noe som skal erstatte og overta. Det kan være et supplement, og eventuelt få det inn i byer, men dette er ingen stor fanesak for undertegnede.

– Hva tenker du hvis noen av løperne dine kommer til deg og vil gå sprinten i Hafjell eller under Marcialonga i vinter?

– I Hafjell er det ingen problem, for det kolliderer ikke med noe annet. Men hvis det kolliderer med en annen verdenscuphelg og de heller vil gå 100 meter, er det ugreit, sier Monsen.

De seks supersprintene kommende vinter går i Östersund, Dresden, Trentino, Oberammergau, Msova og Hafjell.