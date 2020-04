Fossli legger opp etter hjertestansen

Sondre Turvoll Fossli avslutter langrennskarrieren. Han fikk hjertestans i august i fjor og setter helsen først.

Sondre Turvoll Fossli avslutter karrieren. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Norges Skiforbund bekrefter sprintlandslagsløperens beslutning i en pressemelding. VG omtalte saken først.

– Det har vært en utfordrende tid, med en grundig prosess, og nå har jeg sammen med mine nærmeste tatt avgjørelsen om å legge opp, sier Fossli.

– Etter hjertestansen 12. august i fjor har jeg vært gjennom en rekke tester i regi av dyktige fagfolk. Resultatet av disse er at det rett og slett ikke er forsvarlig for meg å drive med idrett på toppnivå fremover, sier Hokksund-løperen videre.

Fossli har konkurrert internasjonalt i langrenn siden 2009, i verdenscupen fra 2011. Han har startet i verdenscupen 47 ganger. Det har resultert i fem individuelle pallplasseringer hvorav én seier i Kuusamo i 2015.

Fakta Sondre Turvoll Fossli * Født: 10. august 1993 (26 år) * Hjemsted: Hokksund. * Klubb: Hokksund IL. * Debut i verdenscupen: 20. februar 2011 i Drammen. * Individuelle prestasjoner i verdenscupen: En seier (klassisk sprint i Ruka i november 2015), fire pallplasseringer hvorav den siste var 2.-plassen i klassisk sprint i Pyeongchang i februar 2017. * Ble juniorverdensmester i sprint i 2015. Har også en sølv og to bronse fra junior-VM. * Aktuell: Har besluttet å legge opp som følge av medisinske råd etter at han i august i fjor fikk hjertestans under en biltur. Les mer

Hjertestansen

I fjor sommer ble han imidlertid rammet av hjertestans på vei til trening. Det endret mye.

– Jeg hadde selvfølgelig sett for meg at jeg skulle drive med toppidrett i veldig mange år til, men nå blir det dessverre ikke sånn, sier Fossli.

Han legger ikke skjul på at det er tungt å forlate landslagsmiljøet.

– Helsen kommer foran alt annet selv om jeg kommer til å savne livet og miljøet som toppidrettsutøver, sier sprinteren.

Han takker samtidig kjæresten Henriette og snarrådige forbipasserende som reddet livet hans da hjertet stanset.

– Det har jeg reflektert mye over, og jeg vil være evig takknemlig for at jeg har livet i behold. I tillegg vil jeg takke lagkameratene mine som har sørget for å inkludere meg på alle mulige måter hele veien, støtteapparatet i Skiforbundet, og alle dere andre som har oppmuntret meg i denne tiden hvor ting har vært uavklart, sier Fossli.

Legger nye planer

Tiden som kommer skal han bruke til å finne ut hvordan han kan bruke langrennserfaringen inn mot noe annet han kan satse like målrettet på.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen skryter av eleven som nå avslutter karrieren.

– Sondre har vært en veldig fin person å ha i laget. Han er en velformulert, snill gutt som alltid har hatt et godt bidrag inn i gruppen, sier Monsen.

I 2015 ble Fossli U23-verdensmester i sprint i Kasakhstan. Han har i tillegg et sølv og to bronse fra juniorverdensmesterskap.

