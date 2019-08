20 år gamle Sondre «Gekko» Haga ble i helgen for første gang nordisk mester i seniorklassen i trial. Det skjedde etter et halvår preget av skader.

I februar falt han og brakk kragebeinet, og i juli brakk han fingeren under konkurranse. Det stoppet likevel ikke Riska MSK-kjøreren under Nordisk mesterskap i Finland i helgen.

Fakta: Dette er Trial En motorsykkelidrett som går ut på å kjøre i vanskelige terreng uten å sette føttene i bakken.

Det handler ikke om å komme først i mål, men å kjøre mest mulig feilfritt over forskjellige hinder.

Haga gjorde rent bord og ble i seniorklassen nordisk mester både individuelt og sammen med sine norske landslagskamerater.

– Jeg kjørte optimalt og veldig stolt over denne seieren. Det var deilig at fingeren nå også er bra, slik at jeg kan ta med meg dette videre i høstens sluttkjøring i VM.

20-åringen er nummer ti etter seks av syv runder på nivå to i VM. På plassen bak ham, med like mange poeng, ligger bergenseren Håkon Pedersen. VM-rundene avsluttes i Spania den nest siste helgen i september.

Haga tok individuelt gull foran landsmann Jarand-Matias Vold Gunvaldsen fra Grimstad TK og svenske Fredrik Johansson. I kvinneklassen tok Ingveig Håkonsen fra Skiptveit MAK gull foran Erika Melchior fra Valldal Trial og Seline Meling fra Riska MSK.

20 år gamle Haga ar som mål om å bli verdens beste Trial-utøver innen 2020. Han fikk sitt gjennombrudd da han vant en runde i junior-VM som 15-åring i 2015.

Se 20-åringens imponerende balanse i klippet under.