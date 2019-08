Tenåringshelten sendte FKH videre i Europa – nå venter storklubb

Sturm Graz – FK Haugesund 2–1 (2–3 Sammenlagt):

19 år gamle Kevin Krygård ble nok en gang FKHs helt da laget gikk videre i Europa League-kvaliken torsdag kveld.

Krygård scoret mål i den første kampen mellom lagene, og i returkampen avgjorde han med å sette inn FKHs redusering etter 68 minutter. Scoringen sikret laget avansement til 3. kvalikrunde.

Der venter det nederlandske storlaget PSV Eindhoven.

MARIO BUEHNER / BILDBYRÅN

Haugesunderne hadde en 2–0-ledelse fra første kamp og er videre med 3–2 sammenlagt.

Sturm Graz tok tidlig ledelsen i hjemmekampen etter at et innlegg gikk via Niklas Sandberg og i mål. Like etter pause doblet Ivan Ljubic, og lagene var like langt.

Men så dukket Haugesunds 19 år gamle softisselger opp – slik han gjorde i den første kampen. Han smalt ballen opp i hjørnet fra 16–17 meter og sørget for at FKHs eventyr fortsetter i alle fall i to kamper til.

Krygård fikk mye oppmerksomhet etter målet i hjemmekampen. Tenåringen jobber på bensinstasjon utenom fotballen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg kom til kamp og hadde ikke fått laget enda. Det var utrolig deilig å se at jeg skulle starte. Da gjaldt det å ta muligheten, sa han da.

Kampene i 3. runde spilles 8. og 15. august. FKH starter med hjemmekamp.