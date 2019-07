Det europeiske fotballforbundet har bedt sine reportere si hvilke spillere i Europa de mener fotballfans bør holde et ekstra øye med i 2019/2020-sesongen.

Blant de 50 ungguttene som er funnet verdig for listen, er nordmannen Erling Braut Haaland. Om 19-åringen trekker de frem at han er sønn av Alf-Inge Håland, og at han scoret ni mål mot Honduras i U20-VM tidligere i sommer.

JASON CAIRNDUFF / REUTERS / NTB SCANPIX

På listen til UEFA finner man blant annet også Liverpool-stjerneskuddet Rhian Brewster (19), som er blitt lovet en viktig rolle i laget av Jürgen Klopp denne sesongen. Det samme er Newcastle-spilleren Sean Longstaff (21), som Ole Gunnar Solskjær skal være interessert i å hente til Manchester United.

Bryne-gutten Erling Braut Haaland gikk for et halvt år siden fra Molde til østerrikske RB Salzburg. Spissen fikk to kamper i serien før sommeren, men har vist seg frem i sesongoppkjøringen. Før helgen vartet han opp med én målgivende da Salzburg slo Mattersburg 2–0 i serieåpningen.

Da UEFA satte opp en tilsvarende liste for ett år siden, fant de også plass til en nordmann. Den gangen var det Genks midtbanespiller Sander Berge (21) som kom med.