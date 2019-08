Utflyttet trønder sjokkerte hele arenaen under Landsskytterstevnet

25 år gamle Rasmus Løberg engasjerte publikum på LS-arenaen på Evje tirsdag kveld. Han lå lenge an til en historisk sensasjon, nemlig å bli den første til å skyte 250 poeng under innledende skyting på et Landsskytterstevne.