Hovland klarte cuten i PGA-turnering

Nordmannen klarte birdie på andre og åttende hull og fullførte fredagens runde på 69 slag, like mange som han brukte dagen før.

Det var altså bra nok til at han får være med også på golfturneringens to gjenstående runder.

Mexicanske Roberto Diaz, som ledet etter en knallsterk førsterunde, fikk ikke ting til å stemme fredag og gikk den andre runden fire slag over par.

En dobbel bogie på dagens siste hull bidro til å sende ham ned til en delt 24.-plass.

Det er fortsatt latinamerikansk ledelse etter to runder. Jhonattan Vegas fra Venezuela kom inn ni slag under par på fredag og ligger totalt tretten slag under.

Bak ham følger amerikanerne Andrew Landry og Lucas Glover, som ligger henholdsvis tolv og elleve slag under par.