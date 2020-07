Slapp med skrekken: Chelsea tok nøkkelseier i jakten på Champions League-spill

Frank Lampards menn tok tre uhyre viktige poeng.

Chelsea scoret tre mål mot byrivalen, men holdt på å rote bort ledelsen. Foto: Justin Tallis / Pool AFP

Crystal Palace - Chelsea 2–3

Chelsea scoret åpningsmålet mot Crystal Palace etter at de spilte videre da Gary Cahill ble liggende på gresset. Chelsea vant til slutt kampen 3-2.

Selv om målet til Christian Pulisic og spesielt scoringen til Wilfried Zaha var penere, så var det kampens første mål som fikk mest oppmerksomhet.

Cahill prøvde å forsvare et bakromsløp fra Willian da han gikk i bakken med noe som så ut som en strekk. Chelsea fortsatte likevel angrepet, og Willian fant Olivier Giroud som satte inn åpningsmålet tidlig i kampen.

Cahill måtte byttes ut, og Chelsea doblet ledelsen etter et hardt skudd fra Pulisic før Zaha viste frem sin egen skuddfot med et enda hardere skudd da han reduserte til 1-2.

20 minutter før slutt la Tammy Abraham på til 3-1 for Chelsea, som fikk med seg tre nye poeng selv om Christian Benteke reduserte like etter. På overtid var vertene bare centimeter unna å utligne, men Chelsea kunne juble for ekstremt viktige poeng. Chelsea står med 60 poeng og tar et langt steg nærmere plass i Champions League.

Crystal Palace blir stående med 42 poeng, fortsatt langt unna nedrykk, men for Cahill kan skaden bety at resten av sesongen ryker. Dermed ble det et ekstra vondt møte mot gamle lagkamerater for ham.

Spilte videre

Den engelske stopperen fikk ikke spille lenge mot gamleklubben. Situasjonen som førte til baklengsmål og spillerbytte, skjedde allerede etter seks minutter.

Palace tok over initiativet i kampen etter kalddusjen, men klarte ikke å skape stort. Det gjorde derimot Chelsea da de spilte seg flott frem etter 27 minutter.

Willian var nok en gang involvert da han forserte inn i banen før han spilte ut til Pulisic etter et lite veggspill med Giroud. Amerikaneren var resolutt da han etter et par touch blåste ballen i mål på nærmeste stolpe.

Zaha-rakett

Pulisic' skudd var hardt, men reduseringen til Zaha sju minutter senere var enda hardere. Fra 25 meter sendte han ballen som et prosjektil som steg hele veien til den satt klistret i nettet.

Flere mål skulle det bli også etter pause. Først samarbeidet Chelseas innbyttere Ruben Loftus Cheek og Tammy Abraham da førstnevnte lekkert spilte fri Abraham som banket ballen i stolpen og inn.

Men Palace ga seg ikke og ga svar på tiltale med en gang. Det tidligere Chelsea-talentet Patrick van Aanholt dro seg flott fri på siden av 16-meteren og slo inn til Benteke som på åpent mål kunne enkelt score det som ble kampens siste mål.

Hjemmelaget hadde enorme sjanser til å utligne på overtid. Nærmest var Scott Dann, som traff stolpen.

Crystal Palace-spillerne lå langflate på gressmatten etter å ha misbrukt store sjanser på tampen mot Chelsea. Foto: JUSTIN SETTERFIELD / X01348

Passerte Sørloth

For Palace fikk ikke flere mål til tross for en megasjanse på slutten der en heading gikk i stolpen og ut i feltet igjen. Dessverre for hjemmelaget endte returen litt for langt bak for Benteke. Ballen endte til slutt hos van Aanholdt som fikk skuddforsøket blokkert

Vertene ropte også på straffespark da Cheikhou Kouyaté og Mamadou Sakho gikk i bakken i hver sin duell noe før, men dommer David Coote ble ikke overbevist.

På overtid av overtiden burde utligningen vært et faktum for Palace. Benteke ble spilt alene gjennom mot keeper, men en strålende takling fra Kurt Zouma sørget for tre poeng til Chelsea.

Målet til Benteke bidro ikke til poengfangst, men sørger for at Crystal Palace har flere mål enn deres utlånte spiss Alexander Sørloth. Nordmannen har 29 mål i alle turneringer denne sesongen for Trabzonspor, kun ett mindre enn klubben han er lånt ut fra etter to Palace-mål tirsdag.

