Magnus Carlsens finalemotstander med utrolig comeback: –Enormt imponerende

Magnus Carlsen er klar for finale i Clutch Chess International-turneringen i sjakk. Verdensmesteren hadde full kontroll i semifinalen mot Levon Aronian.

Magnus Carlsen er klar for finale i Clutch Chess International-turneringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Carlsen ledet 6-2 foran fredagens avsluttende partier, og der var nordmannen aldri i nærheten av å slippe sin armenske motstander inn i kampen om finalebilletten.

29-åringen var riktignok på defensiven i det første partiet, men slo tilbake og snudde til en overbevisende seier. Parti nummer to fikk samme utfall, og med 8-2-ledelse hadde Carlsen i realiteten finalebilletten i lomma.

Det tredje og fjerde partiet endte i remis, før verdensmesteren avgjorde duellen mot Aronian i det første av to avsluttende «clutch»-partier. Det endte også i remis, og dermed kunne ikke Carlsen innhentes i siste parti.

Fabiano Caruana er Magnus Carlsens motstander, slik han også var det i forrige VM-duell. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Hadde selvtillit

Også avslutningen endte i remis, og dermed vant nordmannen duellen tolv mot seks poeng.

– Jeg følte at jeg gikk inn i denne dagen med solid selvtillit, sa Carlsen til arrangøren etter seieren.

Han var spesielt fornøyd med det andre partiet fredag. Der var det liten tvil om hvor seieren skulle ende.

Nå venter Fabiano Caruana i finalen etter at amerikaneren snudde sin semifinale mot Wesley So. Caruana lå under 2-6 foran fredagens partier.

Carlsen tror det blir vrient å skulle slå mannen han møtte til VM-kamp i 2018. Den gangen ble det norsk seier.

– Han gjorde det fantastisk ved å slå tilbake i denne semifinalen. Det var enormt imponerende. Han synes å like disse turneringsformatene, så det blir tøft for meg. Samtidig er jeg optimistisk, sa Carlsen fredag.

So-trøbbel

Mens Caruana raskt kom på offensiven fredag, gikk det meste på tverke for Wesley So. Amerikaneren begikk flere feil, og Caruana utnyttet dem.

Til slutt endte semifinalen 9,5-8,5 i Caruanas favør. Han er dermed klar for finale mot Carlsen.

– Jeg hadde bare én tanke i dag, og det var at jeg ikke hadde noe å tape. Sjansene for å slå tilbake var små, men presset lå på ham, sa amerikaneren etter snuoperasjonen.

Finalen spilles lørdag og søndag.