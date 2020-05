Michael Jordan-dokumentaren satte seerrekord

Basketballdokumentaren «The Last Dance» hadde et seersnitt på 5,6 millioner og er dermed det mest sette dokumentarprogrammet hos ESPN noensinne.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dokumentarserien «The Last Dance» har hatt enorm seersuksess. Foto: John Swart / AP / NTB scanpix

NTB

Det opplyser kanalen etter at de to siste episodene av serien på ti episoder ble sendt på amerikansk TV sent søndag kveld. 5,9 millioner benket seg for å se niende episode på ESPNs kanaler, mens det i snitt var 5,4 millioner som så episode 10, opplyser kanalen.

Tallene er rene TV-tall og omfatter ikke strømmetjenester. I Norge er serien blitt sendt på Netflix, og de to siste episodene ble sluppet mandag. Det siste døgnet er det den fjerde mest sette serien på Netflix i Norge.

ESPNs tidligere rekord for en dokumentar var et seersnitt på 4,6 millioner for programmet «You Don't Know Bo» om baseball- og NFL-stjernen Bo Jackson fra 2012.

Les også – Det var ikke mulig å fortsette

Les også Regissøren om Chicago Bulls-dokumentaren: Tok 18 år før Jordan ga grønt lys

Enorm oppmerksomhet

ESPN har vist programmet i to versjoner, én på hovedkanalen og én på ESPN2 der banneordene er fjernet. Ulike avsløringer i programmet er blitt behandlet som nyheter, diskutert og dybdeanalysert i kanalens sportsnyheter, og de har også fått bred omtale i internasjonal sportspresse.

Dokumentarserien skulle egentlig vises i juni, men ESPN framskjøt den for å gi folk noe å glede seg til mens all idrett ligger nede under viruspandemien, og den har fått enorm oppmerksomhet.

– Vi er henrykt over responsen fra fans gjennom hele serien. De siste fem søndagene har samlet fansen til en form for felles-seing som tradisjonelt er forbeholdt live-sport, sier Connor Shell, som er administrerende visepresident for innhold i ESPN.

Les også Mannen som lærte en hel verden basketball

Suksess og kontroverser

«The Last Dance» tar for seg hele NBA-superstjernen Jordans karriere, men særlig den siste sesongen med Chicago Bulls, 1997-98, da et TV-team hadde nær ubegrenset tilgang og fikk med seg ikke bare Jordans og lagkameratenes vei mot en sjette tittel på åtte år, men også konflikter og personmotsetninger som kunne ha veltet lasset og til slutt rev laget i stykker.

Tittelen «The Last Dance» henviser til nettopp Jordans siste sesong i Bulls. I sosiale medier hylles serien av mange som tidenes beste sportsdokumentar. Etter de to siste episodene er mye av oppmerksomheten rettet mot Jordans uttalelser om at han ville ha undertegnet en ny ettårskontrakt etter tittelen i 1998 dersom han fikk muligheten.

Bulls' mesterlag fra 1998 ble oppløst etter sesongen, og klubben startet et generasjonsskifte i laget. Jordan vant seks NBA-titler med Chicago Bulls, i 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 og 1998.

(©NTB)