Caroline Graham Hansens agent bekrefter Barcelona-forhandlinger

Alt tyder på at Caroline Graham Hansen kommer til å forlate Wolfsburg til fordel for Barcelona. Agenten hennes er på plass i Spania for å lande overgangen.

Ifølge NRK er det bare formaliteter som gjenstår før kontrakten er i boks. Det var Dagbladet og flere spanske medier som tirsdag kveld meldte at en overgang var på trappene.

– Med mindre det kommer et tilbud om høyere lønn enn det Ada Hegerberg tjener i dag, vil morgendagens forhandlinger med all sannsynlighet ende i en avtale med Barcelona, sier agent Jens Oestreich til NRK.

Han viser til at Hegerberg er verdens best betalte kvinnelige fotballspiller. Lyons norske superstjerne skal angivelig ha en årslønn på 3,9 millioner kroner.

Graham Hansen har vært i Wolfsburg siden 2014. Avtalen med den tyske klubben går ut om noen måneder, og «Caro» har ikke ønsket å forlenge den.

Barcelona tok seg nylig til semifinale i Champions League etter å ha slått ut LSK Kvinner i kvartfinalen.