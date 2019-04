Manchester United får kritikk og ros. Selv mener Solskjær ett øyeblikk viser lagets fremgang

MANCHESTER UNITED-BARCELONA 0–1

OLD TRAFFORD: Blant hjemmefansen på Stretford End-tribunen ble det gjort narr av at Luis Suárez hadde feiret mål for tidlig, men nå var situasjonen snudd på hodet.

En VAR-gjennomgang viste at den offside-annullerte scoringen likevel skulle godkjennes, og en jublende Suárez satte igjen fart i retning Manchester United-supporterne.

1–0-målet kom etter bare 11 minutter, og der de så den tidligere Liverpool-spissen feire, tenkte nok mange: Skal denne kvelden ende i en ydmykelse?

Episoden som gleder Solskjær

Men akkurat samtidig skjedde det som får Solskjær til å mene at dette laget er på rett vei.

Ved midtsirkelen samlet Victor Lindelöf troppene. Det ble gitt tydelige beskjeder.

– Da de scoret, så du at Victor samlet alle sammen. Da vi slapp inn mot PSG, var det en periode hvor vi ikke hang sammen. Her kom vi sammen som en gruppe. For meg er det et sterkt signal om at vi lærer og utvikler oss, sier Solskjær.

Presnel Kimbembes åpningsmål for PSG mot Manchester United på Old Trafford ble raskt etterfulgt av en Kylian Mbappé-scoring. Franskmennene burde også scoret flere ganger den kvelden og dermed fratatt Manchester United muligheten til et spektakulært comeback.

At det samme ikke skjedde på Old Trafford i denne runden, mener Solskjær altså er et tegn på fremgang.

– Realitetssjekk

Manchester United kom mer med i kampen etter hvert, og Barcelona var langt unna sitt briljante toppnivå.

Likevel mener Miguel Delaney i The Independent at kampen var «en ny realitetssjekk for dette nye regimet».

Han fremholder at Barcelona gjorde akkurat det som var nødvendig for å vinne, men ikke mer.

Den profilerte fotballjournalisten Guillem Balagué mener at Manchester United rett og slett ikke er bedre for øyeblikket.

Han refererer til samtaler med spanske journalister som skal ha beskrevet Old Trafford som «gammel og sliten».

– Laget er det samme. Det trenger ett strøk maling og en gjenoppbygging, sier Balagué til BBC.

Sammenligner med Mourinho

Solskjær fikk en eventyrlig start som Manchester United-manager, men står nå med fire tap på de fem siste kampene.

Samuel Luckhurst i lokalavisen Manchester Evening News mener Solskjærs kampplan mot Barcelona minnet om forgjenger José Mourinho. Han sikter da til spillere satt i uvante posisjoner og store avstander mellom forsvar og angrep.

– Solskjær har vist taktisk teft på flere nivåer de siste fire månedene, men er fortsatt for avhengig av kontringer. Det er begrenset hvor langt du kommer med dét mot eliten, skriver Luckhurst.

Trekker frem viljen

Manchester United hadde null avslutninger på mål. Sist gang det skjedde med denne klubben i en Champions League-kamp, var for 14 år siden, poengterer Henry Winter i The Times.

Likevel mener han at ingen kan betvile hvordan Solskjær har løftet karakteren i dette laget.

– De ble applaudert av banen. Fotballen var langt fra komplett, men viljen var det, fastslår Winter.

Det er denne viljen Solskjær håper skal lede til en ny bragd i Barcelona kommende uke.

– Vi har scoret mål før på Camp Nou etter hjørnespark og innlegg, sier nordmannen og smiler lurt.