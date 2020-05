Nå er det tillatt med trenings­kamper i toppfotballen

Torsdag kom beskjeden fotballen har ventet på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Nå kan endelig Viking og de andre lagene i toppfotballen spille kamper igjen. Foto: Carina Johansen

Tirsdag 16. juni starter Eliteserien opp igjen etter koronapausen. Klubbene har allerede planlagt å spille treningskamper før seriestart, men har ikke fått klarsignal før nå.

Tillatelsen gjelder også 1. divisjon og Toppserien.

Selv om klubbene i eliteserien har trent som normalt i noen uker, har det ikke vært tillatt med treningskamper. Grunnen er strenge smitteverntiltak, som gjør at spillerne i stor grad må være isolert utenom treningene. Derfor har det ikke vært mulig for eliteserielag å spille mot lokale lag fra lavere nivåer, siden de ikke er underlagt like strenge smittevernregler.

Fakta Første serierunde Runde 1 Tirsdag 16. juni: Rosenborg - Kristiansund Odd - Sandefjord Viking - Bodø/Glimt Stabæk - Mjøndalen Aalesund - Molde Sarpsborg 08 - Vålerenga Onsdag 17. juni: Start - Strømsgodset Haugesund - Brann Les mer

Toppfotballen, det vil si Eliteserien, 1. divisjon for menn og Toppserien for kvinner, fikk klarsignal til å trene med fullkontakt fra starten av mai, men på grunn av smittevernregelene var det bare Eliteserien som kunne starte så tidlig. Mange av spillerne i 1. divisjon og Toppserien jobber utenom fotballen, og dette har vært en utfordring siden kontakt med mennesker utenfor klubbene helst skal unngås (se smittevernreglene i fakta). Denne uken var imidlertid flere av klubbene utenom Eliteserien i gang med normale treninger, og dermed kan de også spille kamper.

Fakta Disse smittevernreglene må fotballen følge Her er Norges fotballforbunds veileder for trening og kamper i toppfotballen. Hvem kan delta på trening? Spillere, trenere og støtteapparat skal screenes for smitte ( se vedlegg 3 ) før de kan ta del i aktiviteten.

Spillere, trenere og støtteapparat som tilhører risikogrupper skal ikke delta i aktivitet.

Ved tegn til luftveisinfeksjon skal personer isoleres, og screenes for smitte før de kan delta i aktiviteten.

Ved akutt luftveisinfeksjon med lette symptomer eller feber skal personer isoleres, holde seg i isolasjon til ett døgn etter at vedkommende føler seg frisk og feberen er borte, og screenes for smitte før man igjen kan delta på fotballtrening.

Hvis en person i husstanden til spiller, trener eller person i støtteapparat har akutt luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, skal vedkommende ikke delta i aktivitet. Man skal da holde seg hjemme til ett døgn etter at alle i husstanden føler seg friske, og screenes for smitte før man igjen kan delta på fotballtrening.

Typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) skal ikke regnes som symptomer på luftveisinfeksjon i denne sammenheng. Det samme gjelder tilfeller hvor barn har rennende nese og andre symptomer på luftveisinfeksjoner er fraværende.

Hvis medisinsk ansvarlig mistenker covid-19-smitte skal kommunehelsetjenesten kontaktes for å avklare om det skal testes for covid-19.

Personer som får bekreftet covid-19 skal være i isolasjon og følges opp av helse- og omsorgstjenesten. Det er helse- og omsorgstjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon etter råd gitt av Folkehelseinstituttet . Klubben og NFF skal varsles om smittetilfellet. Klubben skal informere spillere, trenere og støtteapparat om smittetilfellet.

Spiller, trener eller person i støtteapparat som har vært nærkontakter av den/de som er smittet i laget skal følge Folkehelseinstituttets råd om karantene utenfor fotballtrening, men kan fortsatt trene/spille fotball som normalt ved symptomfrihet .

Dersom flere spillere i et lag får påvist covid-19 må det gjøres en konkret vurdering av om trening kan fortsette i samråd helsemyndigheter. Klubbene skal forholde seg lojalt til alle pålegg fra helsemyndigheter. Klubbene skal monitorere spilleres helsetilstand Alle klubber skal utpeke en lege som medisinsk ansvarlig.

Medisinsk ansvarlig lege skal ha overordnet ansvar for aktiv monitorering av spillere for symptomer på luftveisinfeksjoner. Medisinsk ansvarlig kan delegere ansvar for gjennomføring av monitorering i det daglige til autorisert helsepersonell (som for eksempel fysioterapeut). Monitoreringen skal omfatte sjekk av kroppstemperatur og symptomer før hver trening.

Spillere skal hver morgen og kveld rapportere om egen helsetilstand, og om eventuelle tegn til luftveisinfeksjon hos andre i egen husstand.

Resultat av monitorering og egenrapportering skal registreres.

Alle som deltar på trening, skal oppfordres til å laste ned og installere helsemyndighetenes smittestopp-app på sin mobiltelefon God hygiene Alle som deltar i aktiviteten, skal hyppig desinfisere hendene sine med desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Dette bør skje når man ankommer treningsfeltet, i pauser under økten og når man forlater treningsfeltet. Dette innebærer at det må være svært god tilgang på desinfiserende middel. Selv om det er fysisk kontakt gjennom treningsøkten skal man være ekstra obs på håndhygiene, og unngå hånd til ansiktet før desinfisering av hender eller håndvask.

Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflasker til treningsøkten. Eventuelt kan det distribueres rene, personlige, merkede vannflasker til den enkelte under trening.

Mat kan kun serveres/deles ut i individuelle, lukkede porsjonspakninger.

Spillere skal bruke nyvasket treningstøy.

Spillerne skal unngå å spytte. Godt renhold Ballen og annet treningsutstyr er mulige smittekilder og skal rengjøres med såpe etter bruk.

Det må være tilgang på toaletter under trening, men bruk bør begrenses så langt som mulig. Alle toaletter som er i bruk, bør rengjøres før og etter trening. Det må sikres at såpe eller desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk før og etter toalettbesøk. Tørking av hender bør skje med engangspapir som kastes i lukkede beholdere. Tiltak for å redusere kontakt innad i gruppen Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret.

Felles garderober skal ikke benyttes – spillerne kommer ferdig skiftet rett på treningsfeltet. Man dusjer som hovedregel hjemme. For spillere med lang reisevei hjem kan medisinsk ansvarlig godkjenne individuell dusjing i garderobe for å unngå sykdom. Klubben må i så fall sørge for godt renhold.

Styrkerom skal ikke benyttes.

Det er ikke begrensninger for kontakt mellom spillere når fotball spilles.

Gruppen spres etter trening og går raskt hver til sitt. Tiltak for å redusere kontakt med befolkningen For at lagene skal være en lukket gruppe (kohort) som har minimal kontakt med andre må spillere som skal delta i aktiviteten, i tillegg til å følge råd og tiltak som gjelder alle, også følge følgende råd (inspirert av Folkehelseinstituttets råd om karantene) : Skal ikke gå på skole eller jobb utenom tiden en bruker sammen med laget på trening og i kamp.

Personer som bor sammen, kan omgås som normalt.

Skal ikke ta lengre reiser innenlands (med unntak av reise til og fra kamp) eller reise utenlands.

Skal ikke ta offentlig transport (med unntak av reise til og fra kamp).

Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.

Bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si minst 1 meter) til andre og unngå kø.

Kan gå tur utendørs, men hold minst 1 meters avstand til andre.

Vær årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptom, bør du isolere deg så snart som mulig. Les mer

Disse lagene møtes

Mange klubber har snakket sammen om å spille kamper. Her blir det trolig endringer i dagene framover, men her er en foreløpig oversikt over mulige treningskamper for eliteserielagene.

Viking: Start, Sandnes Ulf og Haugesund kan bli motstanderne før seriestart.

Start: Planlegger kamper mot Odd (4. juni) og Sarpsborg (10. juni).

Rosenborg: Planlegger kamper mot Bodø/Glimt (30. eller 31. mai), Ranheim og Stjørdals-Blink (3. og 7. juni).

Brann: Skal møte Molde.

Molde: Planlegger kamper mot Brann og Kristiansund.

Aalesund: Trener Lars Bohinen sa 13. mai at klubben hadde gjort intensjonsavtaler med Rosenborg og Kristiansund.