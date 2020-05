Tornekrattet: Styret trekker seg hvis Forren får sparken

Supporterklubben stiller seg 100 prosent bak Vegard Forren.

Eva-Brit Mauseth i Tornekrattet. Bildet er tatt tidligere. Foto: KJELL LANGMYREN

Gjermund Kjøpstad

Mandag ble det kjent at Vegard Forren står i fare for å få kontrakten med Molde Fotballklubb terminert. Midtstopperen møtte MFK-ledelsen sammen med advokat og rådgiver. Senere på dagen fortalte han om sin spillavhengighet i intervjuer med Romsdals Budstikke og TV 2. Her fortalte han også at han hadde lånt penger fra MFK-spillerne interne «botkasse» for å betjene spillegjeld.

– Kan ikke akseptere

Forren har i mange år vært blant MFK-supporternes mest populære spillere og etter et styremøte mandag kveld sendte styret i Tornekrattet sendte ut følgende pressemelding:

«Tornekrattet støtter Vegard Forren 100 % og står bak han som spiller og ansatt i Molde Fotballklubb. Vi er imponerte over hans mot i denne saken, ved å blottstille seg og sin sykdom på denne måten. Molde Fotballklubbs behandling av Vegard Forren i løpet av de siste månedene er noe vi ikke kan akseptere.»

«Skulle det vise seg at det blir en oppsigelse, trekker et enstemmig styre i Tornekrattet seg», heter det i pressemeldingen underskrevet av leder Eva-Brit Mauseth.

Ledelsen i Tornekrattet består ellers av styremedlemmene Randi Merete Heder, Grete Kvadsheim, Vebjørn Hjelmseth, Jo Mattias Smenes og Bjørn Olav Andersen. Varamedlemmer er Ronny Stamsvik og Anette Sæther.

– Har god kjennskap til saken

Til Rbnett sier leder Eva-Brit Mauseth at de mener å kjenne saken godt nok til å gjøre et slikt vedtak.

Vegard Forren sammen med sin advokat Odd Arne Nilsen etter møtet på Aker stadion mandag. Foto: Bjørn Brunvoll

– Vi har lest det som er skrevet og sett intervjuet på TV 2, samt innhentet annen kunnskap. Vår konklusjon er at dette er dårlig behandling av en mann som står frem med en sykdom, sier Mauseth.

Hun trekker paralleller til saken der en av klubbens spillere ble siktet og senere tiltalt for voldtekt.

– Da gjorde både klubben og det gamle styret i Tornekrattet mye feil etter vår mening, og det har vi måttet lide for i resten av Supporter-Norge, sier Eva-Brit Mauseth.

Hun er søster til Vegard Forrens mangeårige rådgiver Sverre Mauseth.

– Men han har et helt profesjonelt forhold til dette og vårt slektskap har ikke noe med vår beslutning å gjøre, understreker supporterlederen.

– Personalsak

På Aker stadion er det så langt ingen som ønsker å uttale seg om Forren-saken.

– Dette er en personalsak som vi ikke vil diskutere i media nå, skriver administrerende direktør Ole Erik Stavrum i en SMS.