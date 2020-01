Derfor dytter ikke nordmennene fra bommen for å få høyere fart

Forsker mener utøverne kan få en fordel av å dytte seg ned fra hoppkanten. Men det medfører en risiko det ikke er verdt å ta.

Tidligere skihopper Anders Jacobsen sitter klar på bommen før et treningshopp under Hoppuka i 2015. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Viljam Brodahl Aftenposten

BISCHOFSHOFEN: Flere av konkurrentene gjør det, men ikke de norske hopperne.

Ved å dytte fra bommen idet man setter fart ned mot hoppkanten, får man en høyere hastighet. Likevel er det uenighet om hvilken effekt det gir.

– Teoretisk sett har det en effekt, men i praksis går det utover andre ting som i sum betyr mer, sier hoppforsker Steinar Bråten til Aftenposten.

Han har studert hoppteknikk for både Olympiatoppen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I mange år er det blitt forsket på effekten skihoppere får av å dytte fra bommen.

– Det er så bratt at akselerasjonen der oppe er så stor likevel, at den største faktoren er om du vrir føttene og skiene i sporet. Hvis du prøver å skape den ekstra farten, men det gjør at beina dine er litt skjevstilte, så vil det ta lengre tid før skiene glir fint i sporet. Da veier det ene opp for det andre, sier han.

– Samarbeider med rakettforskere

Hadde tilløpet før hoppkanten vært mindre bratt, hadde effekten vært mye større. Bråten gjør en sammenligning med alpinistene. Der dytter alle fra for å oppnå større fart, men det kommer av at akselerasjonen er langt mindre de første sekundene.

– Risikoen er ikke verdt det. Si at du trekker deg tilbake på bommen maksimalt, trykker fra alt du kan og strekker deg bakover, så er det likevel relativ kort tid du klarer å påvirke tyngdepunktet ditt nedover, forteller han.

Johann André Forfang er til tross for sine 24 år blant de mest rutinerte utøverne på det norske landslaget. Gjennom et langt hoppliv, har han naturligvis utforsket ulike teknikker. Tromsø-hopperen ser ingen effekt av å dytte fra bommen.

– Det er veldig mange år siden det var et diskusjonstema. Nå til dags samarbeider vi med rakettforskere, da er det klart at man ikke synser om man kan ha en effekt av å dytte fart fra bommen. Da har man klare svar på sånt, poengterer han.

Marius Lindvik ligger på en solid annenplass i Hoppuka sammenlagt. Ett renn gjenstår. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Påvirker sittestillingen

Norges beste skihopper for øyeblikket, Marius Lindvik, slipper seg alltid rolig fra bommen med det han beskriver som «en veldig liten dytt». Han har prøvd ulike metoder og mener det fungerer best for ham.

– Det som ofte skjer når man dytter veldig hardt fra bommen er at det påvirker sittestillingen. Hvis du ikke har riktig posisjon når du kommer over hoppet, klarer du ikke å gjøre riktig sats heller. Noen dytter, andre gjør det ikke, sier Lindvik.

Den teknikken har hjulpet 21-åringen til to strake seiere i Hoppuka. Han ligger på annenplass sammenlagt i den gjeve turneringen før avslutningsrennet i Bischofshofen mandag kveld.

Lindvik beregner at et dytt vil gi en ekstra fart på rundt 0,2–0,3 km/t.

– Så kan det også variere fra hopp til hopp hvis du dytter fra. Du dytter kanskje med litt forskjellig kraft, så da blir det ikke den stabile rutinen fra bommen når du setter deg i posisjon, konstaterer han.

