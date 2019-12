FyllingenBergen med sterk borteseier før lang håndballpause

FyllingenBergen tok sin femte seier for sesongen i borteoppgjøret mot Bækkelaget onsdag kveld.

Sindre André Aho fikk tøff behandling i onsdagens oppgjør mot Bækkelaget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bækkelaget – FyllingenBergen 30–35 (14–15)

Bortelagets Iben René Hvidsten tok ansvar og skal ha en stor del av æren for den sterke borteseieren i Nordstrand Arena.

Med sine ni scoringer sørget han for at to tiltrengte poeng ble med hjem til Bergen.

Pusterom

FyllingenBergen gikk opp i en tre måls ledelse da ti minutter av kampen gjensto. Men Bækkelaget ga seg ikke. Først da nevnte Hvidsten satte inn 30–33-scoringen drøye minuttet før slutt, kunne laget senke skuldrene litt.

Femmålsseieren over Bækkelaget var lagets femte for sesongen, og de fikk seg et lite pusterom fra kvalifiseringsplassen på tabellen.

Der ligger nå Runar Sandefjord, som tapte med elleve mål i borteoppgjøret mot Drammen onsdag kveld.

Håndballpause

Nå venter en lang håndballpause for Andreas Gjeitrems menn.

Neste kamp i seriespillet for FyllingenBergen er hjemme mot Follo i Framohallen 1. februar.

