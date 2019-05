Semenya viste ingen følelser da hun vant. Nå må hun bruke hormonnedsettende medisiner for å konkurrere.

Etter en turbulent uke, der 28-åringen onsdag ikke fikk medhold i sin sak mot Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), viste Semenya at hun fortsatt er uslåelig.

Hun vant 800 meteren i Qatar overlegent, bare tre dager etter at det ble klart at hun må bruke hormonnedsettende medisiner dersom hun skal fortsette å konkurrere på mellomdistanse.

Fakta: Diamond League-stevne friidrett i Doha fredag Diamond League-stevne (1 av 12) i Doha, Qatar fredag: Menn: Stavsprang (DL): 1) Sam Kendricks, USA 5,80, 2) Thiago Braz, Brasil 5,71, 3) Seito Yamamoto, Japan 5,61. Diskos (DL): 1) Daniel Ståhl, Sverige 70,56, 2) Lukas Weisshaidinger 66,90, 3) Ehsan Hadadi 66,78. Norske: 8) Ola Stunes Isene 62,63. 800 meter (DL): 1) Nijel Amos, Botswana 1.44,29, 2) Emmanuel Kipkurui Korir, Kenya 1.44,50, 3) Donavan Brazier, USA 1.44,70. 3000 meter hinder (DL): 1) Souffiane El Bakkali, Marokko 8.07,22, 2) Hillary Bor, USA 8.08,41, 3) Leonard Kipkemoi Bett, Kenya 8.08,61. 200 meter (DL): 1) Ramil Guliyev, Tyrkia 19,99, 2) Alex Quinonez, Colombia 20,19, 3) Aaron Brown, Canada 20,20. Kule (DL): 1) Ryan Crouser, USA 22,13, 2) Tomas Walsh, New Zealand 22,06, 3) Darlan Romani, Brasil 21,60. 1500 meter (DL): 1) Elijah Motonei Manangoi, Kenya 3.32,21, 2) Timothy Cheruiyot, Kenya 3.32,47, 3) Bethwell Birgen, Kenya 3.33,12. Kvinner: Høyde (DL): 1) Jaroslava Mahuchikh, Ukraina 1,96, 2) Mirela Demireva, Bulgaria 1,91, 2) Erika Kinsey, Sverige 1,91, 2) Ana Simic, Kroatia 1,91. Lengde (DL): 1) Caterine Ibarguen, Colombia 6,76, 2) Maryna Bekh-Romanchuk, Ukraina 6,74, 3) Brooke Stratton, Austrlia 6,73. 400 meter hekk (DL): 1) Dalilah Muhammad, USA 53,61, 2) Ashley Spencer, USA 54,72, 3) Anna Ryzhkova, Ukraina 54,82. 100 meter hekk (DL): 1) Danielle Williams, Jamaica 12,66, 2) Tobi Amusan, Nigeria 12,73, 3) Sharika Nelvis, USA 12,78. Norske: 9) Isabelle Pedersen 13,26. 800 meter (DL): 1) Caster Semenya, Sør-Afrika 1.54,98, 2) Francine Niyonsaba, Burundi 1.57,75, 3) Ajee Wilson, USA 1.58,32. 200 meter (DL): 1) Dina Asher-Smith, Storbrittania 22,26, 2) Jamile Samuel, Nederland 22,90, 3) Blessing Okagbare, Nigeria 23,14. 3000 meter (DL): 1) Hellen Obiri, Kenya 8.25,60, 2) Genzebe Dibaba, Etiopia 8.26,20, 3) Lilian Kasait Rengeruk, Kenya 8.29,02. (©NTB)

Semenya virket uberørt da hun løp i front store deler av løpet, og på den siste halve runden rykket hun enkelt ifra og løp inn til seier på den knallsterke tiden 1.54,98. Francine Niyonsaba fra Burundi var den eneste som var i nærheten av å holde følge, men måtte ta til takke med annenplass snaue tre sekunder bak vinneren.

Ville vise verden

Semenya viste lite følelser da hun hadde vunnet. Hun ga en tommel opp, men det var ellers lite glede å spore.

– Det handler om å vise verden at alt er mulig om man tror på det, sier Semenya i et intervju med SVT etter løpet.

Selv sier hun at hun ikke har latt den siste ukens hendelser påvirke henne.

– Det handler ikke om hva andre sier. Det hindrer ikke meg fra å leve. Jeg er et menneske, de er mennesker, og ingen vet hva de gjør i denne verden. Vi lever bare midlertidig, så jeg tenker ikke å sløse bort min tid med å fokusere på negativitet. Jeg skal bare nyte livet og leve det. Om du prøver å stå foran meg, så hopper jeg over, sa hun videre.

Siste løp på distansen

Onsdagens dom i idrettens voldgiftsrett har skapt sterke reaksjoner og var en stor skuffelse for Semenya selv, men utøveren fra Sør-Afrika stilte likevel til start på 800 meteren i Diamond League-stevnet i Qatar fredag.

Dette er siste gang hun kan løpe på denne distansen uten å måtte bruke medisiner.

Den sørafrikanske mellomdistanseløperen gikk til kamp mot IAAFs nye regler om at kvinnelige idrettsutøvere med naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisiner for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

Hun fikk altså ikke medhold, noe som i ytterste konsekvens kan tvinge henne til å kutte ut favorittøvelsene 800- og 1500 meter. De mye omdiskuterte IAAF-reglene innebærer konkret at kvinnelige utøvere som deltar i øvelser fra 400 meter til én engelsk mil (1609 meter) må kunne dokumentere et testosteronnivå i blodet på under fem nanomol per liter.