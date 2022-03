Startet i hagen – i dag mottok han gjev pris

Ildsjelprisen for 2021 gikk til friidrettskaren Bjørn Øglænd.

Bjørn Øglænd mottok blomster og diplom av ordfører Kari Nessa Nordtun.

– Jeg er en del av et lag, på lik linje som idrettsutøvere er en del av et lag, sier Bjørn Øglænd som ble kåret til årets ildsjel for året 2021.

Selv om Øglænd synes det er stas å få anerkjennelse for jobben han har gjort, understreker han at det er mange ildsjeler der ute som bidrar mye.

Øglænd representerer Hinna Friidrett, hvor han har vært engasjert i over 30 år. Ildsjelen startet selv som utøver og har senere påtatt seg flere frivillige verv i Hinna, men også i andre idrettslag.

Den tidligere friidrettsutøveren har vært en del av Hinna idrettslag sitt styre. I dag fungerer han som trener og oppmann.

Da prisen ble delt ut i Stavanger Konserthus torsdag, var flere unge idrettsutøvere på plass. Under talen sin kom han med en oppfordring til dem:

– Det er mange ildsjeler rundt dere. Ta vare på dem. Gjør dere det, kan det bidra til å løfte dere enda lenger.

Startet i hagen

Hinna-mannen synes det er fantastisk å få være en del av et idrettsmiljø. Han uttrykker at det beste er å se utviklingen til utøverne i klubben, ikke at de tar medaljer.

I sin tid startet han med friidrett hjemme i hagen ettersom faren hans bygde en lengdegrop der. Friidrett ga mersmak, og han begynte dermed å trene i Hinna.

– En dag kom en av datidens ildsjeler bort til meg og sa han hadde en plan for meg. De hadde behov for trenere, sier prisvinneren.

Øglænd var ikke vanskelig å be, og ble med det også trener. I ettertid har det blitt mer og mer.

– På 90-tallet var jeg trener i Hinna, Sandnes og Skjalg samtidig.

Og det er mye av grunnen til at nettopp Øglænd fikk ildsjelprisen for 2021.

Idrettslagets hjørnesten

Ordfører Kari Nessa Nordtun hadde tatt turen til Konserthuset for å dele ut prisen til årets ildsjel, samt dele ut utmerkelser til flere unge idrettsutøvere.

I hennes tale kom det frem at det har vært noen tøffe år for idretten, og at det derfor var fint å dele ut denne prisen igjen.

– Nå kan vi endelig kaste glans over en av våre engasjerte ildsjeler som virkelig fortjener det.

Det sa ordføreren, før hun fortsatte å liste opp grunnene til at Øglænd stakk av gårde med prisen.

Hinna idrettslag er også imponert over sin egen ildsjel, sa ordføreren.

– Idrettslaget beskriver han som en hjørnestein i sitt idrettslag og en person med teknisk kunnskap, så vel som en god medmenneskelig inspirasjonskilde.

Ildsjelprisen har blitt delt ut siden 2010, og vinneren får en sjekk på 25 000 kroner. Det er Stavanger kommune og Idrettsrådet som tildeler prisen på vegne av hele idretten i Stavanger.

Fakta Utmerkelser til idrettsutøvere Internasjonale mestere: Seilbrett:

Stavanger seilforening

Helle Oppedal VM Sølv i U21 foilbrett Svømming:

Stavanger svømmeklubb

Sarah Louise Rung EM Bronse 100m bryst

4 NM Gull kortbane Kampsport:

Stavanger Taekwon-Do klubb

Daniel Hassanipour EM Sølv spesialteknikk lag, junior

NM Gull sparring 62kg, junior

NM Gull spesialteknikk, junior Skøyter:

Stavanger Sandnes skøyteklubb

Marit Fjellanger Bøhm World Cup Bronse Lagtempo Roing:

Stavanger Roklub

Are Strandli World Cup dobbeltsculler lettvekt Norske/Nordiske mestere: Friidrett:

IL Skjalg

Elisabeth Slettum NM gull 200m

Marin Stray Gautadottir NM gull stafett 4x800m

Line Myrestø Johansson NM gull stafett 4x800m

Freya Mjølsnes NM gull stafett 4x800m

Sara Busic NM gull stafett 4x800m Spirit Friidrettsklubb

Zerei Kbrom Mezngi NM gull 10 000m

Kristin Vabø NM gull 4x800 miks stafett

Alf Ante Idland Tornensis NM gull 4x800 miks stafett

Hans Petter Aakre NM gull 4x800 miks stafett

Silje Torsvik NM gull 4x800 miks stafett Ridning:

Villingur Islandshestforening

Maria Gjellestad Bosvik NM gull – islandshest junior

Lotte Thoresen NM gull- islandshest junior

Luisa Husby Sem 3 NM gull- islandshest junior Gladur Islandshestforening

Veronica Høgsveen Våland NM gull, 250m pass Skyting:

Hafrsfjord Pistolklubb

Even Lien Akre NM gull, silhuettpistol junior Golf:

Stavanger Golfklubb

Marthe Wold NM gull, lag

Rikke Nordvik NM gull, lag

Othilie Riis Lied NM gull, lag

Vilde Marie Nystrøm NM gull, lag Skøyter:

Stavanger Sandnes Skøyteklubb

Peder Kongshaug 2 NM gull, junior sprint og senior 1500m Dans:

Nord-Jæren Sportsdanseklubb

Lars Olav Eltervaag NM gull Latin, voksenklasse

Vivian Zygouri NM gull Latin, voksenklasse

Andreas Holst Hiim NM gull Latin, juniorklasse

Elisabeth Tipton NM gull Latin, juniorklasse Tennis:

Stavanger Tennisklubb

Dorthea Faa Hviding NM gull, damer senior

Roar Thoen NM gull, herrer senior rullestol Skating:

Stavanger Skateklubb

Elias Nilsen NM gull, vertikal rampe senior Turn:

Stavanger Turnforening

Philip Tveteraas Hauge NM gull, hopp junior Svømming:

Stavanger Svømmeklubb

Tobias Moen Olsen 2x Nordisk mester, 400 fri og 1500 fri, 4 NM gull Susanne Steinnes Nordisk mester 8x50 fri stafett, 5 NM gull (et individuelt og fire stafetter) Marthe Cecilie Willumsen NM gull, 4x100 fri stafett

Anne-Mari Sigmundstad Callahan 2 NM gull, stafett junior og stafett senior

Silja Vert-Mönig 4 NM gull, 1 stafett senior, 3 stafett junior

Karianne Auestad Kjellsen 3 NM gull, stafett junior

Anne Holmaas Johansen NM gull, stafett junior

Oda Meling NM gull stafett junior Andreas Sigvaldsen Nordisk mester, 4x100 fri stafett

NM gull, 4x50 medley junior

Simon Slettevold NM Gull 4x50m medley junior

Fabian Shoghl NM Gull 4x50m medley junior

Jørund Kalvenes Drengstig NM Gull 4x50m medley junior Sola Turn

Emil Andre Solvik-Olsen Espedal NM gull, trampett miks junior Sykkel:

Stavanger Sykleklubb

Tord Gudmestad 2 NM gull, creterium og u23 fellesstart

Karsten Larsen Feldman 2 NM gull banesykling

Nora Tveit 2 NM gull banesykling, tempo Styrkeløft:

Sandnes Atletklubb

Aleksander Bråten Hauge NM gull benkpress 93kg, junior Troppsgymnastikk:

Sandnes Turnforening

Mathea Skattkjær Bråten NM gull trampett, junior Stuping:

Stavanger Stupe Club

Martin Dyrstad 2x Nordisk mester, 3m synskorn og tårn, 3 NM gull stuping Kampsport:

Sørvest Kendo Klubb

