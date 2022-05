Sola tapte intens duell etter ekstraomgangar: – Alle treng pause no

Live Rushfeldt Deila skåra viktige mål på tampen for Sola, men måtte sjå at laget ikkje klarte å halde følge med Storhamar i ekstraomgangane.

Det måtte ekstraomgangar til for å skilje Sola og Storhamar i sluttspelsemifinalen. Der var Storhamar best, og Sola er ferdigspelt for sesongen.

