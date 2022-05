Her er Haalands elleville karriere

Nøkkeldatoer i Erling Braut Haalands karriere:

Erling Braut Haaland er klar klar for gamleklubben til Alf Inge Haaland.

1. februar 2017: Kom til Molde fra Bryne. Debuterte i Eliteserien mot Sarpsborg 4. juni som 16-åring. Scoret sitt første mål borte mot Tromsø 6. august da han ble matchvinner med sin 2-1-scoring.

1. juli 2018: Scoret fire mål mot Brann. Stoppet på 14 mål på 39 kamper for Molde.

1. januar 2019: Ble solgt til østerrikske RB Salzburg. Scoret 16 mål på 17 kamper for klubben.

16. september 2019: Ble den yngste i mesterligaen med hattrick i 6-2-seieren mot Genk.

30. mai 2019: Scoret ni av målene i Norges 12-0-seier over Honduras i U20-VM i Polen.

27. august 2019: Tatt ut sin første A-landslagstropp.

5. september 2019: Spilte sin første kamp mot Malta.

1. januar 2020: Solgt til Borussia Dortmund. 18. januar scoret han hattrick i sin første kamp for klubben da han kom inn som innbytter etter 65 minutter. Scoret to mål i mesterligaen mot PSG, og ble spilleren som raskest nådde ti mål i turneringen. Har så langt scoret 85 mål på 88 kamper.

4. september 2020: Scoret sitt første landslagsmål mot Østerrike.

11. oktober 2020: Scoret sitt første hattrick for Norge mot Romania på Ullevaal.

21. november 2020: Fikk Golden Boy-prisen.

22. desember 2020: Fikk Kniksens hederspris.

9. januar 2021: Scoret to mål mot Leipzig. Det var hans 25. mål på 25 kamper, og ingen har gjort det raskere enn nordmannen.

29. mai 2021: Ender opp med å bli toppscorer i mesterligaen med 10 mål.

28. september 2021: Sliter med skader som satte ham utenfor i flere viktige klubb- og VM-kvalifiseringskamper denne høsten.

16. oktober 2021: Gjør skadecomeback med to mål mot Mainz, men nye skadeproblemene gjør at han ikke spiller mer mot slutten av november.

12. januar 2022: Vinner NSFs gullball.

23. januar 2022: Pådrar seg en ny skade som skal sette ham utenfor i sju uker.

13. mars 2022: Gjør skadecomeback etter en muskelskade, men scorer ikke.

25. mars 2022: Gjør landslagscomeback etter skaden med ett mål mot Slovakia. Overgangsryktene gjør at han skjermes for pressen under landslagsoppholdet.

10. mai 2022: Bekreftet klar for Manchester City fra og med kommende sesong.