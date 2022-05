Haalands avskjedskamp kan ende med piping og applaus

Erling Braut Haalands farvel som Borussia Dortmund-spiller skjer sannsynligvis i en blanding av jubel og burop. Det tror en tysk klubbkjenner.

Erling Braut Haaland jubler foran publikum i Dortmund. Lørdag tar han farvel med stadion og fansen.

NTB

Lørdag kommer Hertha Berlin på besøk. Haalands overgang til Manchester City ble offentliggjort tirsdag, i god tid før avslutningen av 1. Bundesliga til helgen.

Journalisten Dirk Krampe har dekket Borussia Dortmund for lokalavisen Ruhr Nachrichten siden 2008. Han kjenner klubben og tilhengerne svært godt.

– Hva slags farvel ser du for deg at Haaland vil få fra hjemmepublikummet lørdag?

– Jeg tror det kommer til å bli en blanding av applaus og piping. Det er mange fans som er oppgitt over månedene med nyhetsmeldinger og rykter – fordi de ønsket å ha ham ytterligere én sesong. Den delen av fansen nedjusterer ham til en spiller som mener at penger er minst like viktig som klubbens grunnverdier. De absurde beløpene som omgir slike spillere, er ikke noe tilhengerne liker, sier Krampe til NTB.

– Men det er også dem som virkelig verdsetter det Haaland har gjort for klubben i to sesonger. Uten hans mange scoringer ville Dortmund vært i en langt dårligere posisjon, fortsetter han.

Haaland har 85 mål på 88 kamper i Borussia Dortmund. Han ble en kjempehit som kostet cirka 200 millioner kroner for halvannet år siden. Den tyske klubben får godt over tre ganger så mye for salget til Manchester City.