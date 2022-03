Solbakken lamslått av Haaland i monster-modus: – Aldri før vist på norsk jord

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge - Armenia 9–0) Erling Braut Haalands (21) enorme fysikk overrumplet selv landslagssjefen. Med sitt 14. og 15. landslagsmål er han også foran målskjemaet til flere av verdens største stjerner.

SISTE UTVEI: Erling Braut Haaland var i praksis alene med keeper da Arman Hovhannisyan klippet ham ned og etterlot en umulig oppgave for Armenia.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Kun ved hjelp av ulovlige midler klarte armenerne å stoppe Erling Braut Haaland, som viste kraft, styrke og fart et hakk over alle andre på Ullevaal-matten.

– Vi så et «powershow» på et nivå som aldri før er vist på norsk jord. Det er de eksplosjonene han har og den teften. Det er morsomt å se på. Man gnir seg litt i øynene av og til, sier landslagssjef Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Verdensstjernen viste hva han hadde i gjære da han på egen hånd tok fatt på hele Armenia-forsvaret og dro seg forbi hele bølingen, før han ble meid ned av Arman Hovhannisyan. Han fikk se det røde kortet.

Deretter fulgte Haaland opp med å sette inn 1–0 på akrobatisk vis noen minutter senere. Han lot Joshua King skyte straffesparket han egentlig skulle ta, han var nest sist på 3–0-målet til Kristian Thorstvedt – og rundet av omgangen med å sette inn 5–0 etter å ha rykket seg fri og holdt unna motstanderen med rå muskelkraft og balanse.

– Du sier vi ikke har sett lignende på norsk jord? spør VG.

– Eksplosjonen og timingen har vi nok aldri sett. Erling har en spesiell kropp og en litt spesiell løpestil, sier Solbakken.

Haaland fikk karakteren åtte på VG-børsen og ble kåret til Norges beste spiller.

– Først og fremst har han en enorm fysisk pakke. Han har også en god forståelse. Jeg tror at man kan lære mye gjennom bevisste valg og trening. Men er man født med et eller annet instinkt og gave, så utnytter han det godt, sier Solbakken.

Scoringene var Erling Braut Haalands 14. og 15. mål i norsk landslagsdrakt. I en alder av 21 år er han allerede nesten halvveis til Jørgen Juves målrekord på 33 mål, som har stått siden Lyn-spilleren satte inn sitt siste landslagsmål mot Østerrike på Ullevaal i 1934.

– Det går vel. Holder vi ham på banen, så går det vel fort, sier Solbakken om målrekorden.

Grafikk: www.sofascore.com

Haaland fikk seg en smell da han satte inn 5–0-målet like før pause, men rakk å sprinte inn på banen igjen før dommeren blåste for halv tid.

– Han hadde i hvert fall noen skuffede øyne da jeg sa at han ikke fikk være med etter første 45, så det er nok ikke verre enn det. Det var min beslutning, sier Solbakken om Haaland, som la igjen følgende melding til offentligheten etter kampen:

«Et råd eg fekk frå en bonde for et par år si: Snakk me fødne så går helste alt aent godt. Ok sa eg å gjekk» skrev jærbuen på Twitter etter kampen – trolig med referanse til diskusjonene rundt angrepsstjernens bruk av privatfly og skjerming fra pressen.

Norges neste kamper er i Nations League i starten av juni. Da venter to bortekamper mot Serbia og Sverige etterfulgt av hjemmekamper mot Slovenia og Sverige igjen.

– Han er et våpen enhver motstander kommer til å frykte. Jeg synes guttene var flinke til å sette ham opp i dag. Han er engasjert for å få ballen i de riktige posisjonene. Han var tidlig på Hanche da han ikke fikk ballen. Det er dette jeg vil ha frem, sier Solbakken om Haaland.

Joshua King, som fulgte opp straffescoringen med å sette inn 4–0, fikk også sitt tredje mål da han satte inn 6–0 etter pause.

Etterpå slo han fast at han var skuffet over å ikke starte oftere, men erkjente samtidig at Haaland er et lite hakk over resten.

Mats Møller Dæhli økte til 7–0, før Alexander Sørloth var siste nordmann på ballen på de to siste (et av dem selvmål). Det ga 9–0, Norges største seier siden San Marino ble slått 10–0 i 1992.

For Erling Braut Haaland er lørdagens hjemmemøte med Leipzig første steg på veien i det som blir en vår hvor det meste handler om hvor han spiller etter sommeren.

– Jeg gir ingen råd. Jeg vet nok sannsynligvis litt mer enn dere, men jeg har ikke overhodet ikke vært med i noen rådgivning. Selvfølgelig snakker vi underveis, men det er ikke jeg som tar den beslutningen.

– Hvordan preger denne oppmerksomheten ham?

– Det tror jeg han skal venne seg til, ler Solbakken.