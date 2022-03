Petter Thoresen overtar Storhamar etter VM

Petter Thoresen går løs på en ny trenerperiode i Storhamar fra 1. juni. Før det skal han runde av tiden som Norges landslagssjef i ishockey i elite-VM.

Petter Thoresen gjør comeback som Storhamar-trener.

NTB

Thoresen tok over som sjef for de norske ishockeygutta etter Roy Johansen i 2016. Han leder landslaget for siste gang i VM i Finland i mai.

Han er blitt enig med Storhamar om å trene laget de to neste sesongene. Det ligger en opsjon i avtalen som gjør at den kan bli utvidet med to år til.

– Vi er veldig glade for å kunne presentere Petter som ny hovedtrener. Vi vet godt hva vi får med Petter: For det første er han en trener med en imponerende CV ingen andre norske trenere kan vise til. Han har også sterk tilknytning til Hamar og Storhamar, og han er en ekte vinnerskalle, sier Storhamars styreleder Stein Onsrud i en pressemelding.

Dagens hovedtrener Anders Gjøse blir en del av Storhamar-teamet også framover.

– Både klubben og Petter har et sterkt ønske om at Anders skal være med videre i en sentral rolle, sier Onsrud.

Thoresen har to tidligere treneropphold i Storhamar. Hans forrige periode var mellom 2005 og 2007. Han har ledet klubben til tre NM-gull, og han også tatt Vålerenga til to NM-titler. I Stavanger Oilers ble han norgesmester hele fem ganger som trener.

– Dette ser jeg virkelig fram til. Jeg ønsket å trene en klubb med ambisjoner om å vinne, og det er det liten tvil om at bor i alle i Storhamar og Storhamar-familien. Jeg går nå tilbake til en trenerhverdag på klubbnivå, som er noe jeg har savnet, sier Thoresen.

Thoresen er opprinnelig fra Oslo, men har vært bosatt i Hamar siden han forlot Vålerenga for å bli Storhamar-spiller tidlig på 1990-tallet. Begge sønnene Patrick og Steffen Thoresen har spilt for Hamar-klubben.