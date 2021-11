NRK-sjefen forsto at noe var galt: «Jeg har litt vondt i magen nå»

Hanne Marie Brevik i NRK-sporten ventet på en tekstmelding som fortalte at teamet i Qatar var på vei hjem. I stedet kom SMS-en fra kona til den ene reporteren.

UBESVARTE ANROP: Hanne Marie Brevik forsøkte å kontakte NRK-journalistene mandag morgen uten hell. Onsdag landet de på Oslo Lufthavn.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Klokken 08.02 mandag skrev kona til NRK-reporteren Halvor Ekeland, Kine Bamrud, en tekstmelding der hun lurer på om Brevik har hørt noe fra ham, forteller Brevik.

Reportasjelederen i NRK Sport svarer at hun skal sjekke det ut.

Brevik hadde kvelden i forveien tekstet med Halvor Ekeland:

Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) ble arrestert bare noen minutter etter denne SMS-utvekslingen, på vei inn til hotellet i Doha etter et intervju med VM-sjefen H.E. Hassan Al Thawadi søndag kveld.

De ble sittende i 32 timer.

På reportasjeturen har de hatt rutiner med å sende slike «inn»- og «ut»-meldinger. En melding når man drar ut på jobb og en når man er tilbake på hotellet.

Mandag skulle Hanne Marie Brevik ha våknet til en ny oppdatering. Men det hun fikk, var en melding fra kona til Halvor Ekeland. Fem over åtte tok hun selv opp telefonen og forsøkte Ekeland.

– Vi hadde også en sporing på telefonen hans, og da stusset jeg veldig, for sporingen viste at de var midt i sentrum av Doha, mens han egentlig skulle ha sittet på et fly, forteller Brevik.

Hun ringte hotellet, og fikk bekreftet at NRK-duoen ikke hadde sjekket ut. Reiseselskapet hadde ingen informasjon om at de to ikke hadde dukket opp på flyet.

– Jeg ble litt urolig da de sa på hotellet at de ikke hadde sjekket ut, så da ringte jeg redaksjonssjef Anders Sårheim og sa «jeg har litt vondt i magen nå, for det kan være noe her».

De hadde et håp om at reporterne skulle gi lyd fra seg under mellomlandingen i Stockholm.

Fra kilder NRK hadde i Qatar kom det rapporter om at det kanskje kunne ha skjedd dem noe.

– Vi ble helt sikre da vi hørte med Berg-Hansen at de ikke satt på flyet og at de ikke hadde mellomlandet. Da slo vi full alarm. Da var klokken rundt halv tolv, sier Brevik.

Hun forteller at det var kollegaen Anders Sårheim som fikk dette bekreftet fra reiseselskapet.

Nå ble det satt krisestab i NRK.

– Det første jeg tenkte var at de var tatt inn til et avhør, sier Brevik.

Det skulle vise seg at hun fikk rett i det.

– Det er sjokkerende at de ikke engang fikk sendt en melding hjem da de ble tatt av politiet, sier hun.

Ifølge NRK blir hele oppholdet til reportasjeteamet gjennomgått i avhørene, med lange og omfattende samtaler.

– Det er et sjokk at det kan ende sånn. Vi opprettet kontakt med Qatar i mars og vi har hatt jevnlig kontakt med regjeringens medieavdeling. Vi la aldri skjul på at vi ville vise baksiden av medaljen også, men selvfølgelig innenfor de tillatelsene vi ville få.

De to NRK-journalistene ble fengslet på søndag, men slapp ut på tirsdag og kom onsdag morgen tilbake til Norge.

– Vi har blitt avhørt, men er først og fremst glad for å være tilbake i Europa. Vi har hatt det slitsomt, sa Ekeland etter hjemkomsten.

Utstyret er, så vidt han vet, fortsatt på politistasjonen i Qatar.

Kine Bamrud er glad for at mannen er tilbake.

– Det er godt å få han hjem. Jeg har hatt god støtte fra familie, venner og kollegaer og har blitt godt ivaretatt av NRK - både underveis og etter hjemkomsten, sier Bamrud.

Qatarske myndigheter sier i en uttalelse at NRK-journalistene med «viten og vilje» brøt loven ved å ta seg inn på privat grunn.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) sier på sin side i en uttalelse til VG at de støtter prinsippet om pressefrihet, men «noterer uttalelsen til qatarske myndigheter».

NRK kjenner seg ikke igjen i fremstillingen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen reagerte kraftig da han fikk forelagt FIFAs uttalelser.

– Jeg er opprørt og det ser nesten ikke ut som de har merket seg at våre journalister ble arrestert, puttet på glattcelle, holdt i 32 timer og fratatt alt utstyr. Hvis det hadde vært tilfelle at de hadde filmet på privat eiendom uten tillatelse, så står en sånn reaksjon ikke i forhold til det i det hele tatt, sier Eriksen til VG.