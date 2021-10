Northug satser mot langløp: – Bare en mosjonist

LILLEHAMMER (VG) Petter Northug (35) ser fremover etter soningen og vil ikke snakke om tiden på rusinstitusjon. Nå trener «mosjonisten» mot noen av verdens heftigste langløp.

AKTIV: Petter Northug før start på 55 km klassisk fellesstart tidligere i år. Foto: Martin Riseth / Riseth Sport Media / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er brutalt, sier Petter Northug om lørdagens utfordring.

VG møter langrennslegenden i bunnen av Lysgårdsbakkene på Lillehammer. Vanligvis svever hoppere ned den tidligere OL-bakken. Lørdag løper blant annet Northug et motbakkeløp på 400 meter opp den stupbratte bakken.

– Det er en bra treningsøkt, når det er såpass tøft som det er. Også er det en avlastning fra rulleski, som jeg bruker i min trening, sier 35-åringen, som gleder seg over å endelig kunne stå tett i tett med konkurrenter på startstreken igjen.

Det var i desember i fjor at Northug erkjente et alvorlig rusproblem etter hendelsen hvor han ble tatt for råkjøring og politiet fant narkotika i leiligheten hans. Straffen ble syv måneder i fengsel, som han fikk lov til å sone på en rusinstitusjon.

Northug ønsker ikke å snakke om soningen og viser til det han har sagt til egne via egne tidligere. «Kynisk og egoistisk» var hans karakteristikker over egen oppførsel.

– Jeg gikk ut i egne kanaler og snakket om den tiden. Nå ser jeg egentlig bare fremover og gleder meg til en ny langrennsvinter, sier han til VG.

Northug har sonet dommen på Mestringhusenes døgnbehandlingsklinikk på Bolkesjø i Telemark.

– Alt handlet om meg selv. Det har fulgt med seg en del ulemper. Mange har forsøkt å kontrollere meg, noe som har gjort at jeg ikke har styrt min egen hverdag. Det har nok ført til irritasjon. Slike ting har jeg sett i et annet perspektiv nå, har Northug fortalt om sin tidligere livsstil.

Les også Northug om livet etter dommen: – Det har vært tøffe måneder

I fremtiden kan skiinteresserte igjen se trønderen på startstreken. Northugs Strava-profil avslører tidvis heftige treningsøkter, hvor han senest for to uker siden bikket 270 kilometer på rulleski.

– Det er veldig useriøst, jeg er bare mosjonist. Jeg trener når jeg har lyst, sier han.

Men konkurransegleden er iboende i den tidligere OL- og VM-helten, som trolig blir å se på startstreken i langløp denne vinteren.

– Jeg håper å gå et langløp eller to når det er tid. Det blir vanskelig i mars, da er det mye som skjer, men i februar burde det være mulig å få flettet inn noen runder, forteller han.

Les også Iversen mener Klæbo overgår Northug

Både Marcialonga i Italia og Vasaloppet i Sverige kan være muligheter for Northug. Der han tidligere var en del av landslaget, er det stort sett en ensom utøver som legger grunnlaget mot langløpene.

– Det er vel ikke en satsing. Jeg er mosjonist, det er bare meg på teamet. Men jeg slenger meg med med litt forskjellige løpere, både i Oslo og Trondheim. Even er på Team Telemark og har vært med på flere økter med dem. Det er fint.

Northug har 13 VM-gull, to OL-gull og 38 verdenscupseire på merittlisten.

PS: På Lillehammer stilte Northug også i en stafett opp Lysgårdsbakken med Karsten Warholm og Amalie Iuel. Det ble seier til den stjernespekkede trioen.