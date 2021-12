Carlsen seiret - ny monstertabbe sjokkerer sjakkverden: – Bare trist

DUBAI (VG) (Jan Nepomnjasjtsjij-Magnus Carlsen 0–1, totalt 3–6) Jan Nepomnjasjtsjij (31) sjokkerte ekspertene nok en gang – med negativt fortegn. Nå tror Magnus Carlsen (31) på VM-seier.

OVERRASKET: Magnus Carlsens ansiktsuttrykk sier det meste.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Noe annet ville være å lyve, men det er fortsatt en jobb å gjøre, sier Carlsen til VG om egne VM-muligheter.

Han leder med tre poeng med fem partier igjen. Carlsen reagerte umiddelbart på «Nepos» tabbetrekk.

– Det var litt som i forrige parti. Jeg var sikker på at trekket var en feil, jeg var overrasket. Det stemte ganske bra, sier han.

Han mener presset har tatt motstanderen. På pressekonferansen omtalte 31-åringen trekket som «absurd».

– Han kan spille veldig bra, han kan også spille veldig dårlig. Det har vist seg et par dager på rad, det er feil som han absolutt ikke burde gjøre, mener Carlsen.

MOT VM-TITTEL: Magnus Carlsen er på god vei til å vinne sin femte VM-kamp på rad.

Carlsen forventet en «desperat» Nepomnjasjtsjij i det niende partiet. Og VM-utfordreren ble kanskje for desperat etter en seier. For russeren mistet plutselig fullstendig oversikten over stillingen.

I trekk 27 flyttet han c-bonden frem og åpnet for at Carlsen kunne blokkere retretten for Nepomnjasjtsjijs løper. Det gjorde nordmannen og «Nepos» løper var tapt. Det var også nok til å avgjøre partiet i nordmannens fordel på sikt.

– Hva i huleste verden er dette? Det er bare å gi opp! Det er virkelig uforståelig, ropte VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Plutselig beregnet datamaskinen det som over 90 prosent sannsynlig med norsk seier.

Nepomnjasjtsjij innrømmet på pressekonferansen at han ikke så Carlsens mottrekk før det ble utført. Den store tabben sjokkerte flere av verdens beste sjakkspillere.

– Dette er trist, bare trist. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier den tidligere verdensmesteren Viswanathan Anand til VG.

– Er han gal? Dette er sykt, utrolig. Jeg har aldri sett noe slikt, han er fullstendig ute av form, kommenterte den nederlandske stormesteren Anish Giri – verdens syvende beste spiller - hos chess24.com.

NYKLIPPET: Jan Nepomnjasjtsjij kom med ny frisyre til parti nummer ni. Det hjalp ikke.

Carlsen har en ny VM-tittel i sin hule hånd. Også i forrige parti gjorde Nepomnjasjtsjij en tabbe som sjokkerte sjakkverden, men:

– Dette er en større tabbe enn i forrige parti, sier Sagar Shah fra Chessbase India til VG.

Han mener at nervene har tatt det russiske håpet.

– Presset av VM-kampen har tatt ham. En spiller av hans kvalitet kan ikke gjøre slike feil, fortsatte inderen.

Det gjenstår nå fem av 14 partier av VM-kampen. Carlsen leder med tre poeng og avgjør trolig kampen på et tidligere tidspunkt. Onsdag spiller Carlsen med hvite brikker i det tiende partiet.

Spillerne havnet tidlig inn i en uvanlig stilling da Carlsen flyttet bonden til d4. Stillingen hadde bare oppstått én gang tidligere i VM-historien (Keres – Botvinnik i 1948), da med svart som seiersherre. Slik endte det denne gangen også.

Før dagens parti dukket Nepomnjasjtsjij opp med en av Carlsens tidligere VM-utfordrere, Sergej Karjakin. Den velrenommerte spanske sjakkjournalisten Leonxto Garcia mener hjelpen fra Karjakin ikke er til hjelp.

– Det har hatt en negativ påvirkning. Nepos strategi burde vært å ta sjansen fra starten av. Hvis du vil slå Magnus, må du ta risikoer. Ingen slår Magnus i tekniske stillinger, mener han.

VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror eventuelle innspill fra Karjakin ikke har utgjort en forskjell – hverken den ene eller andre veien – i VM-kampen.

– Jeg skjønner argumentet til Garcia, men jeg er uenig. Det å teste Magnus, er den beste måten å slå Magnus på, men det er også den beste måten å tape på. Det hjelper ikke å vinne ett parti, om du taper fire, sier Hammer.

Magnus Carlsen vant både parti 6 og 8 i helgen – begge med hvite brikker – og skaffet seg dermed et godt utgangspunkt for å forsvare VM-tittelen, som han tok i 2013 og siden har forsvart tre ganger.

Dette er første gang Carlsen leder en VM-match siden møtet med Viswanathan Anand i 2014. Hverken i 2016 mot Sergej Karjakin eller i 2018 mot Fabiano Caruana var Carlsen noen gang i ledelsen. I begge matchene måtte avgjørelsen falle i hurtigsjakk – etter at de klassiske partiene hadde endt uavgjort.

Jan Nepomnjasjtsjij er den andre russeren som prøver å ta VM-tittelen fra Carlsen. I sjakkfrelste Russland er VM-matchen en stor begivenhet.