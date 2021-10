Rådville etter vaksine-reaksjon: – Noen dager er OK. Andre er forferdelige

Første vaksinedose rammet Filip Ingebrigtsens liv. Men angrer han?

Filip Ingebrigtsen har slitt i 2021. Her fra OL i Tokyo.

Noe er i veien med Filip Ingebrigtsen. Og sånn har det vært helt siden han tok første dose av koronavaksinen i mars. Team Ingebrigtsen er i villrede.

– Det har vært veldig tøft for meg å se at han sliter så voldsomt. Vi har ikke noe løsning akkurat nå. Det er ikke nok kunnskap ute i legestanden eller totalt sett for hvordan man skal håndtere en såpass alvorlig reaksjon, sier trenerpappa Gjert Ingebrigtsen.

– Hvor varig blir dette problemet, tror du?

– Jeg har ingen anelse. Vi har ikke peiling.

Målsettingene kan bli endret

I juli er det VM i Eugene, og i august er det EM i München. Kommer Filip Ingebrigtsen dit – og i hvilken forfatning? Det er høyst usikkert.

– Hva er planen fremover?

– Å få kroppen til å fungere over tid, slik at jeg tåler å trene og kommer tilbake til normal belastning. Akkurat nå har jeg kontinuitet, men jeg trener ikke mye og bra. Sånn sett må målsettingene justeres om ikke dette endrer seg, sier Filip Ingebrigtsen.

– Det finnes en grense for tålmodighet, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Vi får se an hvordan vi angriper den kommende sesongen. Det går opp og ned. Noen dager er OK, andre dager er forferdelige, legger pappa Ingebrigtsen til.

– Har slitt med å stå opp

Løpebrødrene i Ingebrigtsen-familien er nå fullvaksinerte. Det var ukene etter den første dosen, i mars, som var aller verst for Filip Ingebrigtsen.

– Det har vært ekstremt tungt. På det verste har jeg slitt med å gjøre vanlige ting, som å stå opp, handle i butikken og leke med datteren min. Jeg har bare måttet sitte ned og slappe av. Etter hvert har han kunnet trene, men roligere enn vanlig.

– Hvordan merker du det etter en økt du ikke burde tatt?

– Jeg føler meg veldig, veldig sliten. Jeg blir satt ut. Først sliter jeg med å gjennomføre treningen, i tillegg til at jeg blir sliten etterpå. Så merker jeg det i dagene etterpå. Ingenting fungerer, og så må jeg stå over økter, sier Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen med datteren Ellie under NM i terrengløp i Skien i fjor.

– Kan ikke angre

Ingebrigtsen understreker at han og brødrene lever et ekstremt liv. Hadde han hatt et normalt liv, er det ikke sikkert han ville lagt merke til bivirkningene nå. Derfor mener han «vanlige folk» bør ta vaksinen.

– Angrer du på at du tok vaksinen?

– Når jeg sitter her i dag, angrer jeg på at jeg tok den. Men hadde jeg stått i samme situasjon igjen, hadde jeg jo tatt den. Sånn sett kan jeg ikke angre på noe jeg står inne for og ville gjort på nytt. Men når jeg har fasit og har fått en såpass alvorlig reaksjon, skulle jeg gitt ganske mye for å være den foruten, sier Ingebrigtsen.

– Vi vet det om vaksine: Noen får bivirkninger, andre får ingenting. Denne gangen var det meg. Jeg er glad samfunnet er åpnet igjen, og det har jo vaksinen gjort.

Fakta Filip Ingebrigtsen Alder: 28 år (født 20. april 1993) Klubb: Sandnes IL. Favorittøvelser: 1500 meter og 5000 meter. Har 3.30,01 som personlig rekord på 1500 meter Har EM-gull og VM-bronse på 1500 meter Har datteren Ellie med kona Astrid Mangen Ingebrigtsen Les mer