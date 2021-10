King scoret hat trick mot gamleklubben: – Jeg hadde noe å bevise

(Everton – Watford 2–5) Joshua King (29) hadde ikke scoret i Premier League på 15 måneder. Så møtte han sine gamle lagkamerater og scoret like greit tre mål.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Med Erling Braut Haaland ute med skade i landskampene mot Latvia og Nederland, viser Joshua King at han kan være mannen å sette til sin lit til på topp i de avgjørende kampene.

– For en spiss gir dette selvtillit. Jeg hadde en forferdelig sesong forrige sesong. Enhver spiss får selvtillit av å score, sier King etter kampen ifølge BBC.

– Veldig viktig for King. Dette tar han med seg videre i sesongen og inn mot landslagssamlingen, sier landslagsassistent Kent Bergersen i TV 2s Premier League-studio.

forrige









fullskjerm neste 1 av 6 Foto: MOLLY DARLINGTON / X07092

Fakta Fakta om Joshua King Fullt navn: Joshua Christian Kojo King

Alder: 29 år (født 15. januar 1992)

Klubb: Watford

Tidligere klubber: Everton, Bournemouth, Blackburn, Hull (lån), Borussia Mönchengladbach (lån), Preston (lån), Manchester United

Posisjon: Spiss

Premier League-kamper/mål: 179/51

A-landskamper/mål: 56/17 Les mer

King var tilbake på sin gamle hjemmebane da Watford gjestet Goodison Park og Everton. Der brukte nordmannen et snaut kvarter på å score sitt første Premier League-mål siden siste serierunde i 2019/20-sesongen.

– Jeg hadde en følelse av at jeg kom til å score da jeg våknet i dag. Jeg var i Everton i fjor og har venner i klubben. Jeg følte at jeg hadde noe å bevise, sier King.

Da hadde allerede Tom Davies sendt Everton i føringen, før King kriget inn utligningen.

I andre omgang scoret han to til på den engelske landslagskeeperen Jordan Pickford og fullførte dermed sitt hat trick.

DEN GANG DA: Joshua King fikk det ikke helt til å stemme i Everton-drakten.

King tilbrakte siste halvdel av forrige sesong i Everton, men startet ikke en eneste Premier League-kamp for klubben.

Han spilte totalt elleve kamper for Merseyside-klubben, uten å score et eneste mål. Etter sesongen fikk han ikke fornyet kontrakt, og i juli signerte han for Watford.

Mot gamleklubben scoret han sitt mål nummer 49, 50 og 51 i Premier League. Det forrige kom også mot Everton, men da som Bournemouth-spiller, 26. juli 2020.

Ifølge Opta Joe har 29-åringen spilt 29 Premier League-kamper siden forrige scoring.

Everton-spiss Richarlison ble byttet inn etter en time etter skadeavbrekket som har holdt ham ute siden midten av september. Han trengte bare tre minutter på banen, før han stupheadet Everton tilbake i ledelsen.

Les også Normann og Norwich fullstendig ydmyket av Chelsea

Juraj Kucka utlignet for Watford drøye ti minutter før slutt, før King scoret to mål på tampen og sendte Watford opp i 4–2-ledelse.

Først ble han servert alene foran mål og gjorde ingen feil alene med Everton-keeper Pickford. Noen få minutter senere fikk King igjen ballen i feltet, og for tredje gang i kampen overlistet han Pickford.

På overtid fastsatte Emmanuel Dennis resultatet til 5–2.

– Vi trengte seieren i dag. Dette er en fantastisk gruppe med godt samhold. Uansett hvordan jeg bidrar – med mål eller assist – er jeg fornøyd, sier King.

Etter den spinnville snuoperasjon fra Watford, tar laget turen opp på 14. plass på tabellen. De står nå på ti poeng, og har seks poeng ned til Burnley under nedrykksstreken. Everton har 14 poeng.

– Det er vanskelig å forklare når man leder 2–1 og så slipper inn fire mål på noen få minutter, sier Everton-manager Rafael Benitez.