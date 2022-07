Mentaltrener om Norges fadese mot England: – De er på en mørk plass nå

BRIGHTON/OSLO (VG) De norske jentene gikk mandag kveld på tidenes største tap i EM-sammenheng. Et så stygt tap kan få alvorlige konsekvenser for spillerne, ifølge mentaltrener.

TØFT: Martin Sjögren og Ada Hegerberg fikk en marerittkveld mot England mandag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det som definerer en gruppe og individer er hvordan man takler motgang. Det har vi gjort tidligere med store deler av denne gruppen. Det kommer til å kreve masse av oss. Nå gjelder det å forsøke å gå videre.

Det sa Norges landslagssjef, Martin Sjögren, til pressekorpset etter gårsdagens marerittkamp mot England i EM. Norges kvinner tapte med sifrene 8–0, som er tidenes største tapsmargin i EM-sammenheng.

– Vi har en bra team-spirit. Er det noen som klarer å komme over dette, så er det denne gjengen, sa han videre.

– Verste som kan skje

Klaus Pettersen (41) har lang erfaring innen toppidretten og har spesialisert seg innenfor mental helse. Han har tidligere jobbet med det indiske landslaget, med oppfølgning av enkeltspilleres psykiske helse.

Han er ikke i tvil om at de norske jentene har det tøft nå.

– De er nok på en mørk plass nå. Det er jo et sjokk når man går på et sånt tap. Men blir jo rimelig forferdet av noe sånt, sier Pettersen til VG.

– Kampen var en veldig tøff opplevelse, så vi må nullstille oss, erkjenner den norske stjernespissen Ada Hegerberg overfor VG.

TØFF OPPLEVELSE: Ada Hegerberg spilte 75 minutter av marerittkampen mot England.

Klaus Pettersen, som tidligere har jobbet i Strømsgodsets ungdomsavdeling og for A-laget til Lyn, mener Norge har noen viktige dager foran seg. Han påpeker at et slikt tap kan få store konsekvenser for resten av mesterskapet.

– Jeg tror definitivt dette kan påvirke kampene fremover. Det kan bli en kollektiv selvtillitsdump av et sånt tap. Det kan være at man plutselig stoler mindre på hverandre, det er jo det verste som kan skje. I tillegg kan man begynne å stole mindre på seg selv, med tanke på hva man allerede er gode på, sier han og fortsetter:

– Man kan få problemer med å hente inn flyten igjen, fordi man kan bli mer sårbar knyttet til å ligge under igjen. Så ja, det er klart det vil nok påvirke dem utover i mesterskapet, sier han.

– Det er egentlig bare å se seg selv i speilet etter dette her, erkjenne at dette var fryktelig stykt og holde hodet høyt hevet likevel, sier Hegerberg.

MENTALT: Klaus Pettersen har i mange år jobbet som mentaltrener for idrettsutøvere.

– Må normalisere disse følelsene

Pettersen har jobbet med mange fotballspillere opp igjennom, og vet hvordan enkeltspillere kan reagere på motgang. Han mener det er god medisin å få normalisert følelsene etter et slikt tap.

– Det som pleier å funke er å få normalisert disse følelsene. Å få normalisert det som skjer etter et tap som dette. Slik at man ikke går rundt og kjenner på en skyldfølelse og blir værende igjen i fortiden, sier han.

Han legger til at dialog blir viktige for de norske jentene.

– De må bruke dialog. Det er viktig at de får lufta hodet og får ting ut av systemet. Jeg tror rett og slett de må få pratet ut om dette. Slik at de kan nullstille og legge dette bak seg.

Pettersen har selv erfaring fra livet som fotballspiller. Han mener det er viktig å påpeke at de norske jentene fortsatt innehar et høyt nivå, tross braktapet.

– Selv om det er et mørkt tap, så er de ikke blitt noen dårligere spillere på grunn av dette. Det er et dårlig resultat, men det er jo masse potensial i disse jentene. Men det er viktig at de er klar over det, for da kan de prestere igjen, sier han.

– Det eneste vi kan gjøre nå er å reise oss og vinne på fredag. Det er det eneste som gjelder for det her var begredelig, sier Caroline Graham Hansen til VG.